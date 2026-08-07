В субботу, 8 августа, в Украине применение мер ограничения не планируется.

Отключений света в Украине 8 августа не планируется

Как сообщили в Укрэнерго, завтра, в субботу, применение мер ограничения не планируется.

В то же время, в компании посоветовали пользоваться мощными электроприборами в дневное время — с 10.00 до 16.00.

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– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально, – говорится в сообщении.

Следует отметить, что ситуация в энергосистеме может изменяться, поэтому Укрэнерго советует следить за сообщениями на сайтах и ​​официальных страницах в соцсетях оператора системы распределения (облэнерго) в конкретном регионе.

Напомним, ранее Укрэнерго сообщало, что в результате российских обстрелов – на утро 7 августа произошли новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Сумской областях.

В то же время отмечалось, что сегодня по состоянию на 09:30 потребление электроэнергии выросло из-за жары по всей Украине. Так, оно было выше на 3,2%, чем в это же время предыдущего дня – в четверг.

Кроме того, дождь в части юго-западных областей обусловил низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и рост объема энергопотребления из общей сети.

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