У суботу, 8 серпня, в Україні застосування заходів обмеження не планується.

Відключення світла в Україні 8 серпня не плануються

Як повідомили в Укренерго, завтра, у суботу, застосування заходів обмеження не планується.

Водночас у компанії порадили користуватися потужними електроприладами у денний час – з 10.00 до 16.00.

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– Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, – йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, тож Укренерго радить стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу (обленерго) у конкретному регіоні.

Нагадаємо, раніше Укренерго повідомляло, що внаслідок російських обстрілів – на ранок 7 серпня сталися нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Сумській областях.

Водночас зазначалось, що, сьогодні станом на 09:30, споживання електроенергії зросло через спеку по всій Україні. Так, воно було вищим на 3,2%, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер.

Крім того, дощ у частині південно-західних областей зумовив низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

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