У неділю, 9 серпня, в Україні не передбачається запровадження графіків обмеження електропостачання.

Про це повідомила пресслужба НEК Укренерго.

Графіки вимкнення світла на 9 серпня не плануються

За даними компанії, у цей день обмеження споживання не діятимуть.

Зараз дивляться

Станом на ранок 7 серпня, через ворожі обстріли та несприятливі погодні умови у кількох регіонах зафіксовано знеструмлення. На об’єктах тривають відновлювальні роботи.

Зокрема, тоді через нові удари РФ по цивільній енергетичній інфраструктурі без світла залишилися споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Сумській областях.

Крім цього, через грози та сильний вітер повністю або частково були знеструмлені 118 населених пунктів у семи областях – Житомирській, Закарпатській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Кіровоградській і Черкаській.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.