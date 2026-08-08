В Україні не застосовуватимуть відключення електрики 9 серпня
У неділю, 9 серпня, в Україні не передбачається запровадження графіків обмеження електропостачання.
Про це повідомила пресслужба НEК Укренерго.
Графіки вимкнення світла на 9 серпня не плануються
За даними компанії, у цей день обмеження споживання не діятимуть.
Станом на ранок 7 серпня, через ворожі обстріли та несприятливі погодні умови у кількох регіонах зафіксовано знеструмлення. На об’єктах тривають відновлювальні роботи.
Зокрема, тоді через нові удари РФ по цивільній енергетичній інфраструктурі без світла залишилися споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Сумській областях.
Крім цього, через грози та сильний вітер повністю або частково були знеструмлені 118 населених пунктів у семи областях – Житомирській, Закарпатській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Кіровоградській і Черкаській.