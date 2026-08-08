Якби отримали ліцензії на Patriot раніше, вже постачали б їх Європі — Зеленський
- Україна просила в США ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot ще за президентства Джо Байдена, але домовленості вдалося досягти лише згодом із Дональдом Трампом.
- Володимир Зеленський наголосив, що якби ці права надали раніше, країна вже змогла б повністю забезпечити власний захист та здійснювати постачання для партнерів.
Українська сторона просила у Сполучених Штатів Америки ліцензії на ракети до систем протиповітряної оборони Patriot ще під час президентства Джо Байдена.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Сербії Александром Вучичем у Белграді.
Зеленський про ліцензії на ракети до Patriot
– Це серйозна проблема. Наприклад, вибачте, що повертаюсь до антибалістики, але я говорив з президентом Байденом в перший рік війни. Я дуже його просив дати ліцензії на Patriot, – сказав він.
За словами Зеленського, він говорив із кількома європейськими партнерами протягом перших років повномасштабної війни, коли Україна почала використовувати дещо з їхніх технологій військово-промислового комплексу.
– І до сих пір не вирішено деякі проблеми. Зараз ми домовилися з Трампом, що він дасть ліцензії. Але уявіть, якби ми їх отримали чотири роки тому. Ми би вже всім робили Patriot, повірте мені, – стверджує він.
Президент висловив упевненість в тому, що Україна вже могла би надавати антибалістичні системи і ракети до Patriot для країн Європи, які хотіли б їх мати, а не “займатися папірцями”.
– Але летить не паперова, а реальна ракета, яка вбиває людей. Ми кажемо, що американці повинні дати. Але є й європейці. Ми з ними вирішуємо питання деяких ліцензій також довго. І це правда, – наголосив він.