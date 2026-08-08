Українська сторона просила у Сполучених Штатів Америки ліцензії на ракети до систем протиповітряної оборони Patriot ще під час президентства Джо Байдена.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Сербії Александром Вучичем у Белграді.

Зеленський про ліцензії на ракети до Patriot

– Це серйозна проблема. Наприклад, вибачте, що повертаюсь до антибалістики, але я говорив з президентом Байденом в перший рік війни. Я дуже його просив дати ліцензії на Patriot, – сказав він.

За словами Зеленського, він говорив із кількома європейськими партнерами протягом перших років повномасштабної війни, коли Україна почала використовувати дещо з їхніх технологій військово-промислового комплексу.

Зараз дивляться

– І до сих пір не вирішено деякі проблеми. Зараз ми домовилися з Трампом, що він дасть ліцензії. Але уявіть, якби ми їх отримали чотири роки тому. Ми би вже всім робили Patriot, повірте мені, – стверджує він.

Президент висловив упевненість в тому, що Україна вже могла би надавати антибалістичні системи і ракети до Patriot для країн Європи, які хотіли б їх мати, а не “займатися папірцями”.

– Але летить не паперова, а реальна ракета, яка вбиває людей. Ми кажемо, що американці повинні дати. Але є й європейці. Ми з ними вирішуємо питання деяких ліцензій також довго. І це правда, – наголосив він.

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