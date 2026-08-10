Всего за последние сутки зафиксировано 254 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар с использованием девяти ракет и 87 авиаударов, в ходе которых сбросил 278 управляемых авиабомб.

Кроме того, захватчики задействовали 10 295 дронов-камикадзе и осуществили 3 193 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск.

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Ситуация в Украине на 10 августа 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки наши защитники отразили три вражеских штурма. При этом агрессор нанёс авиаудар с применением трех управляемых авиабомб и 51 раз обстрелял позиции наших войск и населённые пункты.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 25 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Лиман, Артильное и в сторону населенных пунктов Избицкое, Волоховка, Купино, Хатне, Украинское, Березники, Амбарное.

На Купянском направлении враг предпринял две наступательные операции в районе Петропавловки и в сторону Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 30 раз атаковали в сторону населенных пунктов Дробишево, Лиман, Диброва, Озерное и в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Торское, Ямполь.

На Славянском направлении противник провел семь штурмовых атак в районе населённого пункта Ризниковка и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе Никифоровки и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 31 атаку. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Долгой Балки и Николайполя.

Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шаховое, Новогришино, Шевченко, Светлое, Сергеевка, Муравка, Матяшево, Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики провели три атаки в сторону Даниловки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 21 раз. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горкое, Староукраинка, Гуляйпольское, Ровно и Цветково.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в сторону Приморского и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении за последние сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 10 августа 2026 года

личного состава – около 1 459 210 (+1 470);

танков – 12 255 (+2);

боевых бронированных машин – 25 116 (+13);

артиллерийских систем — 47 669 (+48);

РСЗО — 2 019 (+6);

средств ПВО — 1 558 (+2);

самолетов — 439;

вертолетов — 354;

наземных робототехнических комплексов – 2 181 (+10);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 452 994 (+1 746);

крылатых ракет – 5 007;

кораблей/катеров – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 132 236 (+461);

специальной техники – 4 511 (+6).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 629-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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