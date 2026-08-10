Карта боевых действий на 10 августа 2026 года — ситуация на фронте
Всего за последние сутки зафиксировано 254 боевых столкновения.
Вчера противник нанес один ракетный удар с использованием девяти ракет и 87 авиаударов, в ходе которых сбросил 278 управляемых авиабомб.
Кроме того, захватчики задействовали 10 295 дронов-камикадзе и осуществили 3 193 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 10 августа 2026
Ситуация в Украине на 10 августа 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки наши защитники отразили три вражеских штурма. При этом агрессор нанёс авиаудар с применением трех управляемых авиабомб и 51 раз обстрелял позиции наших войск и населённые пункты.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 25 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Лиман, Артильное и в сторону населенных пунктов Избицкое, Волоховка, Купино, Хатне, Украинское, Березники, Амбарное.
На Купянском направлении враг предпринял две наступательные операции в районе Петропавловки и в сторону Новоплатоновки.
Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 30 раз атаковали в сторону населенных пунктов Дробишево, Лиман, Диброва, Озерное и в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Торское, Ямполь.
На Славянском направлении противник провел семь штурмовых атак в районе населённого пункта Ризниковка и в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе Никифоровки и в сторону Юрковки.
На Константиновском направлении зафиксировано 31 атаку. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Долгой Балки и Николайполя.
Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шаховое, Новогришино, Шевченко, Светлое, Сергеевка, Муравка, Матяшево, Новопавловка.
На Александровском направлении захватчики провели три атаки в сторону Даниловки и Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 21 раз. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горкое, Староукраинка, Гуляйпольское, Ровно и Цветково.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в сторону Приморского и в районе Плавней.
На Приднепровском направлении за последние сутки враг не проводил штурмовых действий.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 10 августа 2026 года
- личного состава – около 1 459 210 (+1 470);
- танков – 12 255 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 116 (+13);
- артиллерийских систем — 47 669 (+48);
- РСЗО — 2 019 (+6);
- средств ПВО — 1 558 (+2);
- самолетов — 439;
- вертолетов — 354;
- наземных робототехнических комплексов – 2 181 (+10);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 452 994 (+1 746);
- крылатых ракет – 5 007;
- кораблей/катеров – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 132 236 (+461);
- специальной техники – 4 511 (+6).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 629-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.