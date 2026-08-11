Всего за последние сутки произошло 170 боевых столкновений.

Противник нанёс 59 авиаударов, сбросил 180 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для атак 6 343 дрона-камикадзе и осуществил 1 909 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 11 августа 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 630-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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