Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с главнокомандующим ВСУ разоблачила в рядах Сил обороны еще одного агента российской военной разведки (ГРУ).

По данным следствия, мобилизованный военнослужащий корректировал ракетные и дронные удары РФ по территории Полтавской области.

Как СБУ разоблачила “крота” РФ

В ведомстве отметили, что первоочередными целями для российских войск агент определял местные автозаправочные станции.

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Кроме того, он должен был собирать информацию о местах базирования и маршрутах передислокации украинских подразделений в центральном регионе.

По данным следствия, фигурантом оказался мобилизованный в взвод технического обеспечения одной из воинских частей. По версии правоохранителей, российские спецслужбы завербовали его после того, как он оставлял антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.

После вербовки военнослужащий во время суточных отпусков обходил местность, фотографировал автозаправочные станции и передавал оккупантам их координаты. Также, по информации СБУ, он сообщил российской военной разведке место дислокации своей воинской части.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого по месту прохождения военной службы. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, который, по данным следствия, содержит доказательства сотрудничества с российской военной разведкой.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, – Ред.)

В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили военная контрразведка и следователи СБУ в Полтавской области под процессуальным руководством Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Напомним, СБУ разоблачила доцента академии Минобороны, который передавал РФ данные о БПЛА.

Ранее в Днепропетровской области правоохранители задержали инженера стратегического оборонного предприятия, который сотрудничал с российскими ФСБ и ГРУ.

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