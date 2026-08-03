СБУ разоблачила “крота” РФ в ВСУ: агент наводил удары по АЗС в Полтавской области
- СБУ викрила у лавах ЗСУ агента російської воєнної розвідки, який передавав ворогу координати об'єктів на Полтавщині.
- За даними слідства, головною ціллю для російських ударів були місцеві автозаправні станції та місця дислокації Сил оборони.
Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с главнокомандующим ВСУ разоблачила в рядах Сил обороны еще одного агента российской военной разведки (ГРУ).
По данным следствия, мобилизованный военнослужащий корректировал ракетные и дронные удары РФ по территории Полтавской области.
Как СБУ разоблачила “крота” РФ
В ведомстве отметили, что первоочередными целями для российских войск агент определял местные автозаправочные станции.
Кроме того, он должен был собирать информацию о местах базирования и маршрутах передислокации украинских подразделений в центральном регионе.
По данным следствия, фигурантом оказался мобилизованный в взвод технического обеспечения одной из воинских частей. По версии правоохранителей, российские спецслужбы завербовали его после того, как он оставлял антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.
После вербовки военнослужащий во время суточных отпусков обходил местность, фотографировал автозаправочные станции и передавал оккупантам их координаты. Также, по информации СБУ, он сообщил российской военной разведке место дислокации своей воинской части.
Сотрудники СБУ задержали подозреваемого по месту прохождения военной службы. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, который, по данным следствия, содержит доказательства сотрудничества с российской военной разведкой.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, – Ред.)
В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили военная контрразведка и следователи СБУ в Полтавской области под процессуальным руководством Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны.
Напомним, СБУ разоблачила доцента академии Минобороны, который передавал РФ данные о БПЛА.
Ранее в Днепропетровской области правоохранители задержали инженера стратегического оборонного предприятия, который сотрудничал с российскими ФСБ и ГРУ.