В ночь на 11 августа, начиная с 18:00 10 августа, российские войска совершили комбинированную воздушную атаку на Украину.

Ночная атака на Украину 11 августа: что известно

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, Запорожье и Киев атаковали противокорабельными ракетами Циркон и баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, запущенными с территории Курской, Ростовской, Воронежской и Орловской областей РФ.

Кроме того, противник применил 120 ударных беспилотников типа Shahed, большинство из которых были реактивными, а также БпЛА Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия. Запуски осуществлялись из районов Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, временно оккупированных Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму.

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Основными направлениями российского удара стали Киевщина и Запорожье.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, на 09:00 Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 98 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 21 локации. Еще в пяти местах упали обломки сбитых целей.

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