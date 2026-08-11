Ночная атака на Украину 11 августа: РФ запустила Цирконы, Искандеры и 120 БпЛА
- В ночь на 11 августа Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применив ракеты Циркон, Искандер-М/KN-23 и 120 ударных беспилотников разных типов.
- Основными направлениями удара стали Киевщина и Запорожье, а запуски производились из нескольких регионов РФ, оккупированного Донецка и Крыма.
- В Воздушных силах ВСУ объяснили, сколько воздушных целей удалось сбить по состоянию на 09:00.
В ночь на 11 августа, начиная с 18:00 10 августа, российские войска совершили комбинированную воздушную атаку на Украину.
Ночная атака на Украину 11 августа: что известно
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, Запорожье и Киев атаковали противокорабельными ракетами Циркон и баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, запущенными с территории Курской, Ростовской, Воронежской и Орловской областей РФ.
Кроме того, противник применил 120 ударных беспилотников типа Shahed, большинство из которых были реактивными, а также БпЛА Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия. Запуски осуществлялись из районов Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, временно оккупированных Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму.
Основными направлениями российского удара стали Киевщина и Запорожье.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, на 09:00 Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 98 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 21 локации. Еще в пяти местах упали обломки сбитых целей.