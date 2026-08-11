Уночі проти 11 серпня, починаючи з 18:00 10 серпня, російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку на Україну.

Нічна атака на Україну 11 серпня: що відомо

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, Запоріжжя та Київ атакували протикорабельними ракетами Циркон і балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, запущеними з території Курської, Ростовської, Воронезької та Орловської областей РФ.

Крім того, противник застосував 120 ударних безпілотників типу Shahed, більшість із яких були реактивними, а також БпЛА Гербера та дронів-імітаторів типу Пародія. Запуски здійснювалися з районів Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

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Основними напрямками російського удару стали Київщина та Запоріжжя.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 98 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів на Півночі, Півдні й Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 21 локації. Ще у п’яти місцях впали уламки збитих цілей.

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