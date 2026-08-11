Українські військові завдали серії ударів по ключових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях України та території РФ.

Про це 11 серпня повідомив Генеральний штаб Збройних Cил України.

Уражено Бук-М3 та інші об’єкти росіян: що відомо

За даними Генштабу, 11 серпня Сили оборони уразили російський зенітний ракетний комплекс Бук-М3 у районі Тополі на тимчасово окупованій території Луганської області.

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Ще однією ціллю став командно-спостережний пункт противника поблизу Теребрено в Бєлгородській області РФ.

Також українські військові завдали удару по складах матеріально-технічних засобів російської армії в районі Ровеньків на тимчасово окупованій Луганщині.

Крім того, Генштаб повідомив про результати ударів, завданих 10 серпня. Тоді Сили оборони уразили одразу шість пунктів управління російськими БпЛА.

Цілі розташовувалися в районах Шевченка Першого, Комара та Веселого на Донеччині, Ходяковки Курської області РФ, а також Залізничного та Нестерянки Запорізької області.

У Генштабі зазначили, що ураження об’єктів такого рівня суттєво знижує бойові можливості російських угруповань одразу на кількох операційних напрямках.

Раніше Сили оборони України уразили логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області РФ. У компанії Fire Point заявили, що для удару застосували українські безпілотники FP-1.

Ціллю став комплекс у селі Олександрівка поблизу Воронежа. За даними Fire Point, це один із найбільших логістичних об’єктів Wildberries у регіоні: його площа становить близько 156 тис. кв. м, місткість перевищує 90 млн товарних позицій, а щодня через нього може проходити до 1,8 млн товарів.

Після атаки на території комплексу спалахнули масштабні пожежі. У Wildberries підтвердили атаку на логістичні об’єкти та повідомили про евакуацію з міркувань безпеки.

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