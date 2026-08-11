Уражено ЗРК Бук-М3, командний пункт та склади росіян — Генштаб
Українські військові завдали серії ударів по ключових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях України та території РФ.
Про це 11 серпня повідомив Генеральний штаб Збройних Cил України.
Уражено Бук-М3 та інші об’єкти росіян: що відомо
За даними Генштабу, 11 серпня Сили оборони уразили російський зенітний ракетний комплекс Бук-М3 у районі Тополі на тимчасово окупованій території Луганської області.
Ще однією ціллю став командно-спостережний пункт противника поблизу Теребрено в Бєлгородській області РФ.
Також українські військові завдали удару по складах матеріально-технічних засобів російської армії в районі Ровеньків на тимчасово окупованій Луганщині.
Крім того, Генштаб повідомив про результати ударів, завданих 10 серпня. Тоді Сили оборони уразили одразу шість пунктів управління російськими БпЛА.
Цілі розташовувалися в районах Шевченка Першого, Комара та Веселого на Донеччині, Ходяковки Курської області РФ, а також Залізничного та Нестерянки Запорізької області.
У Генштабі зазначили, що ураження об’єктів такого рівня суттєво знижує бойові можливості російських угруповань одразу на кількох операційних напрямках.
Раніше Сили оборони України уразили логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області РФ. У компанії Fire Point заявили, що для удару застосували українські безпілотники FP-1.
Ціллю став комплекс у селі Олександрівка поблизу Воронежа. За даними Fire Point, це один із найбільших логістичних об’єктів Wildberries у регіоні: його площа становить близько 156 тис. кв. м, місткість перевищує 90 млн товарних позицій, а щодня через нього може проходити до 1,8 млн товарів.
Після атаки на території комплексу спалахнули масштабні пожежі. У Wildberries підтвердили атаку на логістичні об’єкти та повідомили про евакуацію з міркувань безпеки.