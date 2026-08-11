Силы обороны Украины нанесли удар по логистическому хабу Wildberries в Воронежской области с помощью украинских БПЛА FP-1. После атаки на территории комплекса вспыхнули масштабные пожары.

Об этом заявили в компании Fire Point.

Что известно об ударе по Wildberries

По данным Fire Point, удар по Wildberries был нанесен в селе Александровка недалеко от Воронежа.

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Там отметили, что это один из крупнейших логистических объектов Wildberries в регионе. Его площадь составляет около 156 тыс. кв. м, а вместимость превышает 90 млн товарных позиций. Через хаб, по данным Fire Point, ежедневно проходит до 1,8 млн товаров.

Атаку на логистические объекты подтвердила и сама Wildberries. В пресс-службе компании заявили, что объекты в Воронежской области были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности.

О взрывах и пожаре в районе комплекса ночью также сообщали местные жители.

Пожар в Wildberries: какие последствия

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в результате падения беспилотника возникли пожары на двух складах крупной компании.

Сначала он сообщал, что на одном из объектов пожар локализовали на площади 16 тыс. кв. м, а на другом огонь распространился на площади около 20 тыс. кв. м.

Впоследствии Гусев уточнил, что пожар на первом складе ликвидирован. На втором объекте площадь пожара после локализации составила уже 75 тыс. кв. м.

Также, по его словам, обломками беспилотника повреждены три грузовых и один легковой автомобиль.

Российский губернатор не уточнил, какие именно объекты были поражены, однако российский Telegram-канал ASTRA сообщил, что речь идет о территории логистического комплекса Wildberries в Александровке.

На опубликованных в соцсетях видео виден масштабный пожар на территории комплекса. В то же время информация о полном уничтожении хаба пока требует дополнительного подтверждения.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди, комментируя удар по Wildberries под Воронежем, заявил, что этот хаб “сгорел на работе” после того, как получил последнюю посылку от украинской “птицы”.

Что известно о хабе Wildberries в Александровке

Логистический комплекс Wildberries в Александровке был полностью открыт в ноябре 2025 года.

По данным российских источников, площадь объекта составляет 152,9 тыс. кв. м, а его вместимость превышает 90 млн товарных позиций.

В строительство комплекса, по обнародованным данным, было инвестировано около 11 млрд рублей.

Напомним, дроны атаковали логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге, на объекте возник пожар.

Екатеринбург расположен более чем в 1700 км от границы с Украиной, перед атакой в регионе объявили о безпилотной угрозе.

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