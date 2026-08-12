Графики отключения света 13 августа: будут ли ограничения в четверг
В четверг, 13 августа, в Украине не будут применяться меры по ограничению поставок электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света 13 августа: что известно
— 13 августа отключения не прогнозируются, — говорится в сообщении.
Энергетики просят использовать электроэнергию рационально. Пользоваться мощными электроприборами лучше в дневное время – с 10:00 до 16:00.
Напомним, потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к снижению. В среду, 12 августа, по состоянию на 09:30 оно было на 3,3% ниже, чем в это время предыдущего дня – 11 августа.
В большинстве регионов Украины спадает жара. Это уменьшает необходимость в массовом использовании кондиционеров потребителями.
Из-за российских обстрелов по состоянию на сегодняшнее утро были новые обесточивания в Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы.