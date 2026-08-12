Графіки відключення світла 13 серпня: чи будуть обмеження у четвер
У четвер, 13 серпня, в Україні не будуть застосовані заходи з обмеження постачання електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла 13 серпня: що відомо
– 13 серпня відключення не прогнозуються, – йдеться у повідомленні.
Енергетики просять використовувати електроенергію раціонально. Користуватися потужними електроприладами краще у денний час – з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зниження. У середу, 12 серпня, станом на 09:30 воно було на 3,3% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – 11 серпня.
У більшості регіонів України спадає спека. Це зменшує необхідність у масовому використанні кондиціонерів споживачами.
Через російські обстріли станом на сьогоднішній ранок були нові знеструмлення в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській і Харківській областях.
Тривають аварійно-відновлювальні роботи.