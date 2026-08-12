У четвер, 13 серпня, в Україні не будуть застосовані заходи з обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 13 серпня: що відомо

– 13 серпня відключення не прогнозуються, – йдеться у повідомленні.

Енергетики просять використовувати електроенергію раціонально. Користуватися потужними електроприладами краще у денний час – з 10:00 до 16:00.

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Нагадаємо, споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зниження. У середу, 12 серпня, станом на 09:30 воно було на 3,3% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – 11 серпня.

У більшості регіонів України спадає спека. Це зменшує необхідність у масовому використанні кондиціонерів споживачами.

Через російські обстріли станом на сьогоднішній ранок були нові знеструмлення в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській і Харківській областях.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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