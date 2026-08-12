Всего с начала этих суток произошло 185 боевых столкновений.

Агрессор нанёс один ракетный удар, применил 11 ракет, совершил 58 авиаударов с использованием 208 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6 770 дронов-камикадзе и осуществил 2 458 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 12 августа 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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