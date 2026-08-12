Загалом від початку цієї доби відбулося 185 бойових зіткнень.

Агресор завдав одного ракетного удару, застосував 11 ракет, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 208 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 770 дронів-камікадзе та здійснив 2 458 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 12 серпня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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