Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 12 серпня 2026 – ситуація на фронті
Загалом від початку цієї доби відбулося 185 бойових зіткнень.
Агресор завдав одного ракетного удару, застосував 11 ракет, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 208 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 770 дронів-камікадзе та здійснив 2 458 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 12 серпня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 631-шу добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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