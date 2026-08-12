Повітряні сили ЗСУ змінили формат ранкових зведень і більше не публікують у них інформацію про кількість запущеної та збитої російської балістики під час масованих атак.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Повітряні сили ЗСУ обмежать дані в ранкових зведеннях

Юрій Ігнат пояснив, що Повітряні сили ЗСУ не припинили інформувати громадян про повітряні загрози та характер атак з боку противника.

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В онлайн-режимі через месенджери Telegram, Viber та WhatsApp українцям продовжують повідомляти ту саму інформацію про повітряні цілі, яку надавали раніше.

Формат ранкових звітів про результати бойової роботи українських захисників за ніч теж зберігається.

– Втім, військовим керівництвом прийнято рішення запровадити певні зміни (обмеження) у ранкових зведеннях стосовно ворожої балістики (під час масованих атак) – кількості запущених/збитих/подавлених, або тих, що не досягли цілей, – зауважив Ігнат.

При цьому військові продовжать передавати медіа узагальнені дані про кількість запущених Росією ракет, включно з балістичними.

Як приклад Юрій Ігнат навів статистику за липень. За його словами, протягом місяця російські війська застосували понад 450 ракет, близько 200 із них були балістичними.

Ігнат зауважив, що з початку повномасштабної війни формат ранкових зведень щодо російських ударів змінювали близько 10 разів.

Нагадаємо, днями Юрій Ігнат закликав українські медіа не публікувати новини із заголовками “Не збито жодної ракети”.

Фото: Медіацентр Україна

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