Для украинской ПВО баллистические ракеты являются одними из самых сложных целей, поскольку они запускаются со стационарных и мобильных установок и летят по специальной траектории.

Что такое баллистическая траектория полета ракеты и почему баллистическую ракету трудно сбить — читайте на Фактах ICTV.

Что такое баллистическая траектория

Баллистическая траектория — это движение летательного аппарата (баллистической ракеты, авиационной бомбы и т. д.) при отсутствии тяги, руководящих сил и аэродинамической подъемной силы. То есть это траектория движения свободно брошенного тела, имеющего начальную скорость под действием только силы тяжести и аэродинамического сопротивления воздуха.

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Если представить такую траекторию, то это кривая второго порядка, парабола, наивысшая точка которой находится сверху, или, проще говоря, крутая дуга.

Как пример можно представить траекторию полета самолета с выключенными двигателями в верхних слоях атмосферы. При этом его подъемная сила очень мала по сравнению с весом.

Ракета, летящая после выключения двигателей, также движется по баллистической траектории. Она летит в разреженных слоях атмосферы с практически отсутствующим сопротивлением воздуха. Большинство баллистических ракет имеет баллистическую траекторию большой дальности — более 500 км.

Посмотреть, как выглядит баллистическая траектория различных типов ракет, можно на инфографике.

Как работает баллистическая ракета

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что баллистическая ракета — это разновидность ракетного оружия, траектория движения которой напоминает крутую дугу. Если представить принцип работы такого оружия, то это будет похоже на ракету, которую бросили, как камень.

Баллистическую ракету запускают со стационарных (открытых или шахтных) или мобильных (самолеты, корабли, шасси, подводные лодки) пусковых установок. Она взлетает под углом 70 градусов, поднимается очень высоко и входит в разреженные слои атмосферы. Ее двигатель работает только на активном участке разгона. Когда оружие выходит на цель уничтожения, двигатель выключается и ракета по баллистической траектории просто падает на цель. Большую часть полета она находится в неуправляемом движении.

На последнем отрезке траектории к цели ракета находится в вертикальном свободном падении, поэтому оказывается в зоне видимости ПВО на очень короткое время. Именно поэтому ее сложнее обнаружить и сбить средствам ПВО по сравнению с крылатой. К тому же баллистические ракеты имеют сверхзвуковую скорость — более 1000 км/ч.

По словам военного эксперта, такой принцип полета позволяет:

увеличить мощность боевой части благодаря уменьшению топливного бака;

сэкономить топливо.

Александр Коваленко отметил, что чаще всего Россия атакует Украину баллистическими ракетами Искандер-М с дальностью действия до 490 км.

Также есть ракета Х-22 Буря — сверхзвуковые аэробаллистические противокорабельные ракеты большой дальности со скоростью полета 4200 км/ч. Они запускаются со стратегических бомбардировщиков.

Новые ракеты в российских атаках по Украине

В 2026 году к арсеналу ракет, применяемых Россией для ударов по Украине, добавились РМ-48У для комплексов С-400, а также северокорейские баллистические ракеты KN-23 и KN-24.

РМ-48У Россия использует для ударов по наземным целям, запуская их из комплексов С-300ПМ и С-400. По данным украинской разведки, в 2026 году РФ значительно увеличила производство таких ракет.

Отдельную категорию составляют северокорейские KN-23 и KN-24 — баллистические ракеты малой дальности. Россия уже применяла их против Украины, а летом 2026 получила новую партию таких боеприпасов.

Почему баллистическую ракету трудно сбить

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что траектория баллистических ракет просчитывается радиолокационными станциями. Сложность сбивания таких ракет заключается в том, что они поднимаются довольно высоко и имеют большую скорость. То есть вопрос ее поражения — это скорость и время засечки.

— Ракета поднимается на определенную высоту, прекращает подъем, переходит на горизонтальную траекторию, а затем ложится на нисходящую траекторию. И вот на этом этапе она начинает разгоняться. Если мы засекаем время пуска баллистической ракеты, значит, у нас есть время для реакции средств противоракетной обороны поее сбиванию, — прокомментировал военный експерт.

Радиолокационная станция засекает ракету по скорости и точке нахождения, просчитывает ее траекторию и определяет точку встречи на ее нисходящей части. Если же ракета не была засечена на первичном участке траектории, то дальше сбить ее становится сложнее, поскольку время реакции противоракетного комплекса достаточно велико.

Например, ракета Искандер поднимается на высоту 100-150 км, затем она опускается, то есть падает с практически гиперзвуковой скоростью — 4,5-5 Маха и более. Эти 150 км ракета проходит со скоростью 4000 км в час (4 скорости звука). А время реакции ПВО на появление цели и пуск ракеты — 10 сек. Заметим, что это время реакции комплекса, а противоракета должна еще долететь до точки встречи и сбить баллистическую ракету.

К тому же существует и такой факт — иранские ракеты имеют способность на определенном участке траектории (обычно в верхней точке) сбрасывать основной корпус ракеты, то есть отделять головную часть от хвостовика.

Например, ракета была 9 м длиной и ее было хорошо видно радиолокационной станцией. После сброса части ракета становится намного короче и, соответственно, радиолокационная станция теперь видит ее плохо. К тому же лететь баллистическая ракета начинает очень быстро вследствие отсутствия хвостовика.

Также передняя часть у нее конусная, поэтому отражательная способность очень слабая. Вот в этом и заключается сложность сбивания баллистических ракет, прокомментировал военный эксперт.

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