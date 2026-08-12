Потери врага на 12 августа 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 260 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 631-е сутки полномасштабной войны превысили 1,461 млн.

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Потери врага на 12 августа 2026 года

личного состава — около 1 461 660 (+1 260);

танков — 12 259;

боевых бронированных машин — 25 127 (+7);

артиллерийских систем — 47 773 (+60);

РСЗО — 2 022 (+2);

средств ПВО — 1 561 (+1);

самолетов — 439;

вертолетов — 354;

наземных робототехнических комплексов — 2 203 (+13);

БпЛА оперативно-тактического уровня — 456 339 (+1 767);

крылатых ракет — 5 007;

кораблей/катеров — 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 132 931 (+388);

специальной техники – 4 516 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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