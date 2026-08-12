Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 12 августа: уничтожено 1 260 оккупантов и 60 артсистем
Потери врага на 12 августа 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 260 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 631-е сутки полномасштабной войны превысили 1,461 млн.
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Потери врага на 12 августа 2026 года
- личного состава — около 1 461 660 (+1 260);
- танков — 12 259;
- боевых бронированных машин — 25 127 (+7);
- артиллерийских систем — 47 773 (+60);
- РСЗО — 2 022 (+2);
- средств ПВО — 1 561 (+1);
- самолетов — 439;
- вертолетов — 354;
- наземных робототехнических комплексов — 2 203 (+13);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 456 339 (+1 767);
- крылатых ракет — 5 007;
- кораблей/катеров — 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 132 931 (+388);
- специальной техники – 4 516 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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