Потери врага на 12 августа 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 260 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 631-е сутки полномасштабной войны превысили 1,461 млн.

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Потери врага на 12 августа 2026 года

  • личного состава — около 1 461 660 (+1 260);
  • танков — 12 259;
  • боевых бронированных машин — 25 127 (+7);
  • артиллерийских систем — 47 773 (+60);
  • РСЗО — 2 022 (+2);
  • средств ПВО — 1 561 (+1);
  • самолетов — 439;
  • вертолетов — 354;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 203 (+13);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 456 339 (+1 767);
  • крылатых ракет — 5 007;
  • кораблей/катеров — 35;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 132 931 (+388);
  • специальной техники – 4 516 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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