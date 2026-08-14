В Украине в 2026 году пенсионеры могут получить жилищные субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг. Это позволяет уменьшить финансовую нагрузку на пожилых людей.

Как оформить субсидии для пенсионеров, куда обращаться и какие документы необходимы — читайте в материале Фактов ICTV.

Субсидия на коммунальные услуги для пенсионеров: кто может оформить

Размер субсидии определяется индивидуально с учетом доходов, состава домохозяйства, типа жилья и потребления коммунальных услуг.

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Пенсионеры имеют право на субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% от их ежемесячного дохода.

Субсидии для пенсионеров в 2026 году также могут оформить лица, которые вышли на пенсию, проживают в сельской местности и работали в области образования, медицины, культуры, библиотечного дела или специалистами по защите растений. Они получают 100% скидку на оплату коммунальных услуг.

Льготы также предоставляются на приобретение твердого и жидкого топлива для печей и сжиженного газа.

Субсидии для пенсионеров: как оформить

Оформить субсидию можно несколькими способами:

Лично — обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

По почте — отправить заявление и необходимые документы на адрес территориального органа ПФУ.

Онлайн — через портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда или через приложение Дія (выбрать Заявление на субсидию) Обратите внимание! Для подачи заявления онлайн необходимо иметь квалифицированную электронную подпись.

Через уполномоченных лиц поселкового, сельского, городского совета.

Для оформления субсидии для пенсионеров необходимо подготовить такие документы:

заявление о назначении жилищной субсидии;

паспорт гражданина Украины и идентификационный код;

декларацию о доходах и расходах лиц, проживающих в жилье;

справку о доходах (если есть дополнительные доходы, кроме пенсии);

справку о составе семьи (при необходимости);

другие документы, подтверждающие право на субсидию (например, договор аренды жилья).

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с момента обращения за ее назначением и действует до окончания отопительного сезона.

Источник: Пенсионный фонд Украины, Дія

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