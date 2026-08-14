Предусмотрена ли субсидия для пенсионеров и как ее оформить в 2026 году
В Украине в 2026 году пенсионеры могут получить жилищные субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг. Это позволяет уменьшить финансовую нагрузку на пожилых людей.
Как оформить субсидии для пенсионеров, куда обращаться и какие документы необходимы — читайте в материале Фактов ICTV.
Субсидия на коммунальные услуги для пенсионеров: кто может оформить
Размер субсидии определяется индивидуально с учетом доходов, состава домохозяйства, типа жилья и потребления коммунальных услуг.
Пенсионеры имеют право на субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% от их ежемесячного дохода.
Субсидии для пенсионеров в 2026 году также могут оформить лица, которые вышли на пенсию, проживают в сельской местности и работали в области образования, медицины, культуры, библиотечного дела или специалистами по защите растений. Они получают 100% скидку на оплату коммунальных услуг.
Льготы также предоставляются на приобретение твердого и жидкого топлива для печей и сжиженного газа.
Субсидии для пенсионеров: как оформить
Оформить субсидию можно несколькими способами:
- Лично — обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
- По почте — отправить заявление и необходимые документы на адрес территориального органа ПФУ.
- Онлайн — через портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда или через приложение Дія (выбрать Заявление на субсидию) Обратите внимание! Для подачи заявления онлайн необходимо иметь квалифицированную электронную подпись.
- Через уполномоченных лиц поселкового, сельского, городского совета.
Для оформления субсидии для пенсионеров необходимо подготовить такие документы:
- заявление о назначении жилищной субсидии;
- паспорт гражданина Украины и идентификационный код;
- декларацию о доходах и расходах лиц, проживающих в жилье;
- справку о доходах (если есть дополнительные доходы, кроме пенсии);
- справку о составе семьи (при необходимости);
- другие документы, подтверждающие право на субсидию (например, договор аренды жилья).
Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с момента обращения за ее назначением и действует до окончания отопительного сезона.
Источник: Пенсионный фонд Украины, Дія