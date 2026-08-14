В Украине в 2026 году пенсионеры могут получить жилищные субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг. Это позволяет уменьшить финансовую нагрузку на пожилых людей.

Как оформить субсидии для пенсионеров, куда обращаться и какие документы необходимы — читайте в материале Фактов ICTV.

Субсидия на коммунальные услуги для пенсионеров: кто может оформить

Размер субсидии определяется индивидуально с учетом доходов, состава домохозяйства, типа жилья и потребления коммунальных услуг.

Сейчас смотрят

Пенсионеры имеют право на субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% от их ежемесячного дохода.

Субсидии для пенсионеров в 2026 году также могут оформить лица, которые вышли на пенсию, проживают в сельской местности и работали в области образования, медицины, культуры, библиотечного дела или специалистами по защите растений. Они получают 100% скидку на оплату коммунальных услуг.

Льготы также предоставляются на приобретение твердого и жидкого топлива для печей и сжиженного газа.

Субсидии для пенсионеров: как оформить

Оформить субсидию можно несколькими способами:

  • Лично — обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
  • По почте — отправить заявление и необходимые документы на адрес территориального органа ПФУ.
  • Онлайн — через портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда или через приложение Дія (выбрать Заявление на субсидию) Обратите внимание! Для подачи заявления онлайн необходимо иметь квалифицированную электронную подпись.
  • Через уполномоченных лиц поселкового, сельского, городского совета.

Для оформления субсидии для пенсионеров необходимо подготовить такие документы:

  • заявление о назначении жилищной субсидии;
  • паспорт гражданина Украины и идентификационный код;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, проживающих в жилье;
  • справку о доходах (если есть дополнительные доходы, кроме пенсии);
  • справку о составе семьи (при необходимости);
  • другие документы, подтверждающие право на субсидию (например, договор аренды жилья).

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с момента обращения за ее назначением и действует до окончания отопительного сезона.

Читайте также
Субсидии-2026: какие произойдут изменения с 1 августа для украинцев
Субсидии-2026: изменения с 1 августа для украинцев

Источник: Пенсионный фонд Украины, Дія

Связанные темы:

ДеньгильготыПенсіонери
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.