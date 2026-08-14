Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра сообщила об индексации нормативной денежной оценки земель (НДО) за 2025 год.

Какая НДО земельного участка в 2026 году – читайте на Фактах ICTV.

Какой коэффициент индексации земли в 2026 году

Согласно Налоговому кодексу Украины (статья 271) нормативная денежная оценка земель является базой налогообложения для платы за землю.

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Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель за 2025 год равен 1,08.

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки (НДО) применяется последовательно для всех категорий земель, а также к видам земельных угодий, с учетом предыдущих индексаций, начиная с года проведения первичной нормативной денежной оценки.

Он зависит от даты проведения нормативной денежной оценки земель, согласно пункту 289.2 статьи 289 Налогового кодекса Украины.

Какой была индексация нормативной денежной оценки земель в разные годы

Если принять во внимание разные годы, то коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель составлял:

1996 год — 1,703;

1997 год — 1,059;

1998 год — 1,006;

1999 год — 1,127;

2000 год — 1,182;

2001 год — 1,02;

2005 год — 1,035;

2007 год — 1,028;

2008 год — 1,152;

2009 год — 1,059;

2010 год — 1,0;

2011 год — 1,0;

2012 год — 1,0;

2013 год — 1,0;

2014 год — 1,249;

2015 год — 1,433 (кроме сельскохозяйственных угодий) и 1,2 (для сельскохозяйственных угодий —многолетние насаждения, сенокосы, пашня, пастбища, перелоги);

2016 год — 1,0 (для сельскохозяйственных угодий — пастбища, залежи, пашня, многолетние насаждения, сенокосы) и 1,06 (для земель несельскохозяйственного назначения);

2017 год — 1,0;

2018 год — 1,0;

2019 год — 1,0;

2020 год — 1,0;

2021 год — 1,0 (для сельскохозяйственных угодий — многолетние насаждения, пашня, сенокосы, пастбища, залежи) и 1,1 (для земель несельскохозяйственного назначения);

2022 год — 1,0 (для сельскохозяйственных угодий — многолетние насаждения, пашня, сенокосы, залежи, пастбища) и 1,15 (для земель и земельных участков, кроме сельскохозяйственных угодий);

2023 год — 1,051 (применяется для всех категорий земель и видов земельных угодий);

2024 год — 1,12 (указанный коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель применяется для всех категорий земель и видов земельных угодий).

Отметим, что индексация нормативной денежной оценки земель за 2002, 2003, 2004, 2006 годы не осуществлялась.

Источник: Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, ГНС

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