По меньшей мере 2 700 жителей временно оккупированной Херсонщины поставили на военный учет для дальнейшего привлечения к службе в армии РФ.

РФ проводит принудительную мобилизацию украинцев на ВОТ

По информации Офиса генпрокурора, часть граждан Украины, по данным следствия, уже призвали в Вооруженные силы государства-агрессора.

Организацию принудительной мобилизации на оккупированной территории, по версии следствия, обеспечивали шесть представителей оккупационных властей.

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Среди них — так называемый “губернатор Херсонской области”, четверо руководителей оккупационных военкоматов и чиновник оккупационной администрации, ответственный за мобилизационную работу. Прокуроры Херсонской областной прокуратуры заочно сообщили им о подозрении.

На захваченной части области оккупационные власти создали систему, которая охватывала все этапы принудительного привлечения украинцев в российскую армию: сбор персональных данных, формирование баз военнообязанных, постановку на военный учет, прохождение медицинских осмотров, работу призывных комиссий и направление на службу.

По данным следствия, координацию этой системы осуществлял так называемый губернатор. На основании его приказов формировали призывные комиссии, определяли порядок мобилизационных мер и налаживали взаимодействие между оккупационными администрациями и военными структурами России.

В июле 2023 года в Геническе оккупанты создали так называемый Военный комиссариат Херсонской области. Через подчиненные ему структуры собирали информацию о мужчинах призывного возраста и ставили их на военный учет. Именно в рамках работы этого механизма на учет поставили не менее 2 700 украинцев.

Отдельно мобилизационную работу в захваченных общинах координировал гражданин Украины, который занял руководящий пост в оккупационной администрации. Он отвечал за работу военно-учетных столов и взаимодействие между оккупационными “военкоматами” и администрацией.

Мужчин заставляли проходить призывные процедуры под угрозой насилия, незаконного лишения свободы, ограничения права на выезд, потери доступа к социальным услугам и депортации. По материалам следствия, в отдельных случаях к людям применяли пытки.

Таким образом, оккупационные власти, по данным правоохранителей, создали на захваченной части Херсонщины системный механизм принуждения граждан Украины к службе в вооруженных силах государства-агрессора.

Всем шестерым фигурантам инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц. Гражданину Украины, работавшему в оккупационной администрации, дополнительно инкриминируют коллаборационную деятельность.

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