Щонайменше 2 700 жителів тимчасово окупованої Херсонщини поставили на військовий облік для подальшого залучення до служби в армії РФ.

РФ проводить примусову мобілізація українців на ТОТ

За інфомацією Офісу генпрокурора, частину громадян України, за даними слідства, вже призвали до Збройних сил держави-агресора.

Організацію примусової мобілізації на окупованій території, за версією слідства, забезпечували шестеро представників окупаційної влади.

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Серед них — так званий “губернатор Херсонської області”, четверо керівників окупаційних військкоматів та посадовець окупаційної адміністрації, відповідальний за мобілізаційну роботу. Прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили їм про підозру.

На захопленій частині області окупаційна влада створила систему, яка охоплювала всі етапи примусового залучення українців до російської армії: збір персональних даних, формування баз військовозобов’язаних, постановку на військовий облік, проходження медичних оглядів, роботу призовних комісій та направлення на службу.

За даними слідства, координацію цієї системи здійснював так званий “губернатор”. На підставі його наказів формували призовні комісії, визначали порядок мобілізаційних заходів та налагоджували взаємодію між окупаційними адміністраціями і військовими структурами РФ.

У липні 2023 року в Генічеську окупанти створили так званий Військовий комісаріат Херсонської області. Через підпорядковані йому структури збирали інформацію про чоловіків призовного віку та ставили їх на військовий облік. Саме в межах роботи цього механізму на облік поставили щонайменше 2700 українців.

Окремо мобілізаційну роботу в захоплених громадах координував громадянин України, який обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації. Він відповідав за роботу військово-облікових столів та взаємодію між окупаційними “військкоматами” й адміністрацією.

Чоловіків примушували проходити призовні процедури під загрозою насильства, незаконного позбавлення волі, обмеження права на виїзд, втрати доступу до соціальних послуг та депортації. За матеріалами слідства, в окремих випадках до людей застосовували катування.

Таким чином окупаційна влада, за даними правоохоронців, створила на захопленій частині Херсонщини системний механізм примусу громадян України до служби у збройних силах держави-агресора.

Усім шістьом фігурантам інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб. Громадянину України, який працював в окупаційній адміністрації, додатково інкримінують колабораційну діяльність.

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