За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1 470 российских военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 14 августа 2026

  • личного состава — около 1 464 440 (+1 470) человек,
  • танков — 12 264 (+2) шт.,
  • боевых бронированных машин — 25 141 (+11) шт.,
  • артиллерийских систем — 47 870 (+46) шт.,
  • РСЗО — 2 024 (+1) ед.,
  • средств ПВО — 1 565 (+3) ед.,
  • самолетов — 439 ед.,
  • вертолетов — 354 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов — 2 229 (+14) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 459 649 (+1 676) шт.,
  • крылатых ракет — 5 007 шт.,
  • кораблей / катеров — 35 шт.,
  • подводных лодок — 2 шт.,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 133 405 (+474) шт.,
  • специальной техники — 4 524 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 632-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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