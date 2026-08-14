Анастасия Гевко, редактор ленты
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Потери РФ по состоянию на 14 августа: ВСУ уничтожили 1470 оккупантов и 46 артиллерийских систем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1 470 российских военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 14 августа 2026
- личного состава — около 1 464 440 (+1 470) человек,
- танков — 12 264 (+2) шт.,
- боевых бронированных машин — 25 141 (+11) шт.,
- артиллерийских систем — 47 870 (+46) шт.,
- РСЗО — 2 024 (+1) ед.,
- средств ПВО — 1 565 (+3) ед.,
- самолетов — 439 ед.,
- вертолетов — 354 ед.,
- наземных робототехнических комплексов — 2 229 (+14) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 459 649 (+1 676) шт.,
- крылатых ракет — 5 007 шт.,
- кораблей / катеров — 35 шт.,
- подводных лодок — 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 133 405 (+474) шт.,
- специальной техники — 4 524 (+2) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 632-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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