За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1 470 российских военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 14 августа 2026

личного состава — около 1 464 440 (+1 470) человек,

танков — 12 264 (+2) шт.,

боевых бронированных машин — 25 141 (+11) шт.,

артиллерийских систем — 47 870 (+46) шт.,

РСЗО — 2 024 (+1) ед.,

средств ПВО — 1 565 (+3) ед.,

самолетов — 439 ед.,

вертолетов — 354 ед.,

наземных робототехнических комплексов — 2 229 (+14) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 459 649 (+1 676) шт.,

крылатых ракет — 5 007 шт.,

кораблей / катеров — 35 шт.,

подводных лодок — 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн — 133 405 (+474) шт.,

специальной техники — 4 524 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 632-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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