Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові результати українських далекобійних ударів по об’єктах на території Росії. Серед уражених цілей — підприємство Роскосмосу в Самарській області, аеродром Саваслейка та нафтовий об’єкт поблизу Усть-Луги.

Ураження цілей у РФ

За словами глави держави, у Самарській області уражено центр Прогрес — одне з ключових підприємств у структурі російської державної корпорації Роскосмос. Підприємство спеціалізується на виробництві електроніки.

Для удару по об’єкту, як зазначив Зеленський, застосували українські ракети Фламінго. Відстань від українського кордону до цілі становить близько 900 км.

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Також українські далекобійні засоби уразили військовий аеродром Саваслейка у Нижньогородській області. Відстань до цілі приблизно 700 км. На летовищі базуються російські винищувачі МіГ-31К — носії аеробалістичних ракет Кинжал.

Після атаки на території Саваслейки зафіксовано пожежу.

Нафтовий об’єкт біля Усть-Луги

Ще одним результатом далекобійної операції стало пошкодження нафтового об’єкта в районі населеного пункту Усть-Луга.

За словами Зеленського, відстань до нього від українського кордону перевищує 800 км.

Президент подякував усім українським підрозділам, які були залучені до операції, за точність ударів.

— Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується, — заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна має й надалі зменшувати російський військовий потенціал, а наслідки війни для РФ повинні бути відчутними через ураження конкретних об’єктів.

Фото: Exilenova+

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