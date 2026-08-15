У суботу, 15 серпня, померла Дарія Альошкіна – художниця, яка відроджувала та популяризувала українське мистецтво витинанки у світі. Роботи мисткині експонувалися на виставках у 22 країнах.

Трагічну новину повідомив чоловік Дар’ї, музикант Гордій Старух.

У Львові раптово померла Дар’я Альошкіна

– Сьогодні моя любляча дружина, та матір трьох моїх дітей, мисткиня світового рівня раптово відійшла у засвіти, – написав він у Facebook.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що “Львівщина і вся наша держава втратила надзвичайно талановиту мисткиню, яка своєю творчістю поєднувала українську традицію із сучасним мистецтвом”.

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– Її витинанки знають далеко за межами України. У них оживає наша культура, пам’ять, символи та краса, яку Дарія вміла побачити й передати іншим. Її роботи допомагають людям у різних країнах відкривати для себе багатство нашої культури, – додав він.

Художниці було 44 роки. Гордій Старух повідомив, що про місце та час прощання з Дар’єю напише згодом.

Що відомо про Дар’ю Альошкіну

Дар’я народилася в Києві у родині українських скульпторів Олекси та Людмили Альошкіних. Дитинство мисткині минуло на Вінниччині, у селі Букатинка Могилів-Подільського району.

Вищу освіту вона здобула у Львівській національній академії мистецтв за спеціальністю Монументально-декоративна скульптура.

Мисткиня була відома відродженням і популяризацією давнього українського ремесла витинанки. Вона створювала ажурні панно заввишки до п’яти метрів.

Роботи художниці демонстрували на виставках у Польщі, Німеччині, Франції, Південній Кореї, Канаді, США, Бельгії, Австрії, Швейцарії, Італії, Іспанії, Чехії, Данії та інших країнах.

Витвори Дарії Альошкіної прикрашали штаб-квартиру ООН у Швейцарії. Вона співпрацювала з ювелірним брендом Cartier та французькою декораторкою Ізабель Даерон.

Фото: Гордій Старух

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