За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1370 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 15 августа

  • личного состава – около 1 465 810 (+1 370) человек,
  • танков – 12 269 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 25 144 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 47 932 (+62) ед.
  • РСЗО – 2 026 (+2) ед.
  • средств ПВО – 1 568 (+3) ед.
  • самолетов – 439 ед.,
  • вертолетов – 354 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов – 2 241 (+12) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 461 484 (+1 835) ед.
  • крылатых ракет – 5 007 ед.
  • кораблей / катеров – 35 ед.,
  • подлодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 134 375 (+522) ед.
  • специальной техники – 4 528 (+4) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 634-й день.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.