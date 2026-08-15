Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 15 августа: ВСУ ликвидировали 1370 окупантов и более 60 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1370 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 15 августа
- личного состава – около 1 465 810 (+1 370) человек,
- танков – 12 269 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 25 144 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 47 932 (+62) ед.
- РСЗО – 2 026 (+2) ед.
- средств ПВО – 1 568 (+3) ед.
- самолетов – 439 ед.,
- вертолетов – 354 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 241 (+12) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 461 484 (+1 835) ед.
- крылатых ракет – 5 007 ед.
- кораблей / катеров – 35 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 134 375 (+522) ед.
- специальной техники – 4 528 (+4) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 634-й день.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.