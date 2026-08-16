Украина может нанести удар по России собственными баллистическими ракетами в течение трех-шести месяцев.

Об этом заявил бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров в интервью CBS News.

Удар по РФ украинскими баллистическими ракетами

Как отмечают в издании, до сих пор Украина полагалась на дешевые дальнобойные беспилотники и крылатые ракеты для ударов на большом расстоянии по территории Российской Федерации, но оружие медленнее и его легче сбить после обнаружения.

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Там обращают внимание, что Россия неоднократно использовала баллистические ракеты против Украины, которой до сих пор трудно перехватывать их, что оказывает давление на противовоздушную оборону.

Федоров заявил, что программа Киева по разработке баллистических ракет ускорилась за период его пребывания на должности министра обороны. Он считает, что Украина запустит баллистическую ракету на территории России до конца года.

– Нам нужно победить Россию в каждом технологическом цикле. Мы должны принимать решение 24/7, – сказал Федоров, отметив, что хотя Украина быстро внедряет инновации, однако Россия делает то же самое.

В то же время Федоров не ответил на вопрос о том, планирует ли он вернуться к правительству в будущем. Однако он утверждает, что в любом случае вся его работа будет направлена ​​на прекращение войны и восстановление Украины.

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