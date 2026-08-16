Втрати ворога на 16 серпня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 510 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 635-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,467 млн.

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Втрати ворога на 16 серпня 2026 року

особового складу / personnel – близько 1 467 320 (+1 510) осіб / persons

танків / tanks – 12 270 (+1) од.

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 25 151 (+7) од.

артилерійських систем / artillery systems – 48 007 (+75) од.

РСЗВ / MLRS – 2 034 (+8) од.

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 570 (+2) од.

літаків / aircraft – 439 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси / ground robotic systems – 2 257 (+16) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 463 404 (+1 920) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери / warships / boats – 35 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 134 851 (+476) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 535 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 635-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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