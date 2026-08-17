Минобороны Украины сообщило о кодификации Довбуш Т40 — украинского беспилотного авиационного комплекса с размахом крыльев почти 5 м. Его дальность полета превышает 2 тыс. км, что позволяет применять комплекс для ударов по целям в Сибири РФ.

Об этом сообщает Минобороны.

БпАК Довбуш Т40 кодифицирован для ВСУ

Беспилотный авиационный комплекс имеет размах крыльев почти 5 м и может находиться в воздухе более суток. Дальность применения более 2 тыс. км позволяет поражать объекты за Уралом и в российской Сибири.

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Довбуш Т40 — многофункциональный беспилотный самолет стратегического уровня. Его могут использовать для глубинной разведки и корректировки огня.

БпАК способен наносить высокоточные удары по сооружениям, технике и личному составу армии РФ на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения.

В Минобороны отметили, что во время испытаний Довбуш Т40 подтвердил заявленные тактико-технические характеристики. У него есть ряд преимуществ перед аналогичными летательными аппаратами и устойчив к воздействию РЭБ. Речь идет о:

сверхнизкой радиолокационной заметности; высокопроизводительном двигателе с системой электронного впрыска; различных вариантах поражения целей — камикадзе или сброс боеприпаса; инновационном технологическом оснащении.

Довбуш Т40 изготовили на украинском предприятии, у которого есть значительный опыт изготовления таких летательных устройств.

БпАК Довбуш Т20 и Котигорошко этого производителя работают на поле боя с 2022 года и имеют одни из самых высоких показателей эффективности.

Напомним, с начала 2026 года в Украине кодифицированы и допущены к использованию в подразделениях Сил обороны 413 БпАК. Почти все они производятся в Украине.

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