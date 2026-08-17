Міноборони України повідомило про кодифікацію Довбуш Т40 – українського безпілотного авіаційного комплексу з розмахом крил майже 5 м. Його дальність польоту перевищує 2 тис. км, що дає змогу застосовувати комплекс для ударів по цілях у Сибіру РФ.

Про це повідомляє Міноборони.

БпАК Довбуш Т40 кодифіковано для ЗСУ

Безпілотний авіаційний комплекс має розмах крил майже 5 м і може перебувати в повітрі понад добу. Дальність застосування понад 2 тис. км дає змогу уражати об’єкти за Уралом і в російському Сибіру.

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Довбуш Т40 – багатофункціональний безпілотний літак стратегічного рівня. Його можуть використовувати для глибинної розвідки та коригування вогню.

БпАК здатен завдавати високоточних ударів по спорудах, техніці та особовому складу армії РФ на значній відстані від лінії бойового зіткнення.

У Міноборони зазначили, що під час випробувань Довбуш Т40 підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики. Він має низку переваг перед аналогічними літальними апаратами та стійкий до впливу РЕБ. Йдеться про:

наднизьку радіолокаційну помітність;

високопродуктивний двигун із системою електронного впорскування;

різні варіанти ураження цілей — камікадзе або скидання боєприпасу;

інноваційне технологічне оснащення.

Довбуш Т40 виготовили на українському підприємстві, яке має значний досвід виготовлення таких літальних пристроїв.

БпАК Довбуш Т20 і Котигорошко цього виробника працюють на полі бою з 2022 року та мають одні з найвищих показників ефективності.

Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні кодифіковано і допущено до використання у підрозділах Сил оборони 413 БпАК. Майже всі вони виробляються в Україні.

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