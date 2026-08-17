Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
1 мин.
Карта боевых действий на 17 августа 2026 года — ситуация на фронте
Всего с начала этих суток произошло 181 боевое столкновение.
Противник нанёс один ракетный удар с применением 13 ракет, совершил 52 авиаудара, сбросил 161 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 6 862 дрона-камикадзе и совершил 2 355 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 17 августа 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 636-й день.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.