Всего с начала этих суток произошло 181 боевое столкновение.

Противник нанёс один ракетный удар с применением 13 ракет, совершил 52 авиаудара, сбросил 161 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 6 862 дрона-камикадзе и совершил 2 355 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 17 августа 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 636-й день.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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