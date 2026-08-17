От искусствоведения до дронов: погибла парамедик и волонтер Ева Ройтер
В ночь на 1 августа во время очередной массированной атаки на Киев погибла 25-летняя парамедик добровольческого батальона Госпитальеры Ева Ройтер. Трагедия произошла во время повторного удара по столице.
Страшное известие сообщила командир и основательница медицинского батальона Госпитальеры Яна Зинкевич.
О биографии Евы Ройтер, ее вкладе в украинское войско и какой ее запомнили собратья — читайте в материале на Фактах ICTV.
Ева Alice Ройтер: кем работала до полномасштабной войны
До полномасштабной войны Ева получила образование художницы и искусствоведа в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Работала тату мастерицей и специалистом в сфере геймдева.
Кроме творчества, она имела активную гражданскую позицию: приобщалась к экологическим и правозащитным инициативам, заботилась о беспризорных животных и поддерживала социальную кампанию Ветерани різні. Перемога одна.
Спасение жизней и боевой путь в Госпитальерах
В ноябре 2022 года Ева сознательно стала в ряды добровольческого медицинского батальона Госпитальеры. За это время она:
- осуществляла эвакуацию раненых воинов из самых горячих точек фронта;
- работала на стабилизационных пунктах (в частности, в 21-й отдельной механизированной бригаде);
- заведовала медицинским обеспечением и консультировала военных;
- дежурила в составе медицинских экипажей во время вражеских атак на Киев.
Вклад в беспилотные системы и инженерное развитие ВСУ
С января 2024 года до лета 2025 года Ева Ройтер работала во рту ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и способствовала созданию инженерного формирования.
Благодаря самообразованию и аналитическому разуму она овладела техническими специальностями:
- самостоятельно собирала FPV-дроны, ремонтировала DJI Mavic и внедряла роботизированные системы для дистанционного минирования и эвакуации раненых;
- овладела изготовлением составляющих для военной техники и боеприпасов на 3D-принтерах;
- стояла у начала создания айдентики, названия и эмблемы подразделения Гніздо.
Сотрудничество с иностранными добровольцами
Ева свободно владела английским языком и стала ключевым коммуникатором между иностранными бойцами и украинским командованием. Она сопровождала иностранцев на всех этапах – от первого собеседования, оформления документов и контрактов до обучения в школе дронов и выхода на боевые позиции.
Кроме того, девушка координировала международный проект UFO (Unmanned Flying Object) — перевод и адаптацию учебного курса Victory Drones на английском языке (с привлечением ИИ-озвучки), чтобы иностранные добровольцы овладевали управлением беспилотниками еще до приезда в Украину.
Коллеги и друзья вспоминают Еву как отзывчивого, открытого, ответственного и активного человека, который постоянно учился новому и помогал другим.
Коллеги из Mission Ukraine отмечают ее ответственность и неравнодушие к раненым военным. Наталья Власенко из Frontline Medics, работавшая с Евой на стабилизационном пункте 21-й бригады, вспоминает ее как искреннюю, активную и открытую для обучения.
Фото: из личного архива