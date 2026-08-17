В ночь на 1 августа во время очередной массированной атаки на Киев погибла 25-летняя парамедик добровольческого батальона Госпитальеры Ева Ройтер. Трагедия произошла во время повторного удара по столице.

Страшное известие сообщила командир и основательница медицинского батальона Госпитальеры Яна Зинкевич.

О биографии Евы Ройтер, ее вкладе в украинское войско и какой ее запомнили собратья — читайте в материале на Фактах ICTV.

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Ева Alice Ройтер: кем работала до полномасштабной войны

До полномасштабной войны Ева получила образование художницы и искусствоведа в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Работала тату мастерицей и специалистом в сфере геймдева.

Кроме творчества, она имела активную гражданскую позицию: приобщалась к экологическим и правозащитным инициативам, заботилась о беспризорных животных и поддерживала социальную кампанию Ветерани різні. Перемога одна.

Спасение жизней и боевой путь в Госпитальерах

В ноябре 2022 года Ева сознательно стала в ряды добровольческого медицинского батальона Госпитальеры. За это время она:

осуществляла эвакуацию раненых воинов из самых горячих точек фронта;

работала на стабилизационных пунктах (в частности, в 21-й отдельной механизированной бригаде);

заведовала медицинским обеспечением и консультировала военных;

дежурила в составе медицинских экипажей во время вражеских атак на Киев.

Вклад в беспилотные системы и инженерное развитие ВСУ

С января 2024 года до лета 2025 года Ева Ройтер работала во рту ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и способствовала созданию инженерного формирования.

Благодаря самообразованию и аналитическому разуму она овладела техническими специальностями:

самостоятельно собирала FPV-дроны, ремонтировала DJI Mavic и внедряла роботизированные системы для дистанционного минирования и эвакуации раненых;

овладела изготовлением составляющих для военной техники и боеприпасов на 3D-принтерах;

стояла у начала создания айдентики, названия и эмблемы подразделения Гніздо.

Сотрудничество с иностранными добровольцами

Ева свободно владела английским языком и стала ключевым коммуникатором между иностранными бойцами и украинским командованием. Она сопровождала иностранцев на всех этапах – от первого собеседования, оформления документов и контрактов до обучения в школе дронов и выхода на боевые позиции.

Кроме того, девушка координировала международный проект UFO (Unmanned Flying Object) — перевод и адаптацию учебного курса Victory Drones на английском языке (с привлечением ИИ-озвучки), чтобы иностранные добровольцы овладевали управлением беспилотниками еще до приезда в Украину.

Коллеги и друзья вспоминают Еву как отзывчивого, открытого, ответственного и активного человека, который постоянно учился новому и помогал другим.

Коллеги из Mission Ukraine отмечают ее ответственность и неравнодушие к раненым военным. Наталья Власенко из Frontline Medics, работавшая с Евой на стабилизационном пункте 21-й бригады, вспоминает ее как искреннюю, активную и открытую для обучения.

Фото: из личного архива

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