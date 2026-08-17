У ніч проти 1 серпня під час чергової масованої атаки на Київ загинула 25-річна парамедикиня добровольчого батальйону Госпітальєри Єва Ройтер. Трагедія сталася під час повторного російського удару по столиці.

Страшну звістку повідомила командирка та засновниця медичного батальйону Госпітальєри Яна Зінкевич.

Про біографію Єви Ройтер, її внесок в українське військо і якою її запам’ятали побратими — читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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Єва Alice Ройтер: ким працювала до повномасштабної війни

До повномасштабної війни Єва здобула освіту художниці та мистецтвознавиці в Національній академії образотворчого мистецтва й архітектури. Працювала тату-майстринею та фахівчинею у сфері геймдеву.

Окрім творчості, вона мала активну громадянську позицію: долучалася до екологічних і правозахисних ініціатив, опікувалася безпритульними тваринами та підтримувала соціальну кампанію Ветерани різні. Перемога одна.

Порятунок життів та бойовий шлях у Госпітальєрах

У листопаді 2022 року Єва свідомо стала до лав добровольчого медичного батальйону Госпітальєри. За цей час вона:

здійснювала евакуацію поранених воїнів із найгарячіших точок фронту;

працювала на стабілізаційних пунктах (зокрема у 21-й окремій механізованій бригаді);

завідувала медичним забезпеченням та консультувала військових;

чергувала у складі медичних екіпажів під час ворожих атак на Київ.

Внесок у безпілотні системи та інженерний розвиток ЗСУ

З січня 2024 року до літа 2025 року Єва Ройтер працювала в роті ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) 25-ї окремої повітрянодесантної бригади та сприяла створенню інженерного формування.

Завдяки самоосвіті та аналітичному розуму вона опанувала технічні спеціальності:

самостійно збирала FPV-дрони, ремонтувала DJI Mavic та впроваджувала роботизовані системи для дистанційного мінування й евакуації поранених;

опанувала виготовлення складників для військової техніки й боєприпасів на 3D-принтерах;

стояла біля початків створення айдентики, назви та емблеми підрозділу Гніздо.

Співпраця з іноземними добровольцями

Єва вільно володіла англійською мовою і стала ключовою комунікаторкою між іноземними бійцями та українським командуванням. Вона супроводжувала іноземців на всіх етапах — від першої співбесіди, оформлення документів та контрактів до навчання у школі дронів і виходу на бойові позиції.

Крім того, дівчина координувала міжнародний проєкт UFO (Unmanned Flying Object) — переклад та адаптацію навчального курсу Victory Drones англійською мовою (із залученням ШІ-озвучки), щоб іноземні добровольці опановували керування безпілотниками ще до приїзду в Україну.

Колеги та друзі згадують Єву як чуйну, відкриту, відповідальну й активну людину, яка постійно навчалася нового та допомагала іншим.

Колеги з Mission Ukraine відзначають її відповідальність і небайдужість до поранених військових. Наталія Власенко з Frontline Medics, яка працювала з Євою на стабілізаційному пункті 21-ї бригади, згадує її як щиру, активну та відкриту до навчання.

Фото: з особистого архіву

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