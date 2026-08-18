Сюжет українського воєнкора телеканалу ICTV Олега Корнієнка про зруйновану російськими окупантами Костянтинівку увійшов до шортліста міжнародної премії Prix Bayeux Calvados-Normandie — однієї з найпрестижніших світових нагород для воєнних кореспондентів.

Матеріал українця потрапив до списку 10 найкращих у категорії Телебачення. Короткі сюжети.

Сюжет Олега Корнієнка претендує на перемогу у премії Prix Bayeux Calvados-Normandie

Олег Корнієнко висвітлює російську агресію проти України вже понад 10 років. Свій резонансний сюжет про Костянтинівку він зняв торік у жовтні, коли до міста вже неможливо було заїхати транспортом — туди потрапляли виключно пішки.

Зараз дивляться

Знімальну групу супроводжували пресофіцери 24 ОМБр імені короля Данила, яким під час роботи доводилося неодноразово збивати російські дрони, щоб захистити журналістів та зробити знімання можливим.

Сюжет зафіксував чергові воєнні злочини РФ: як окупанти випалюють місто авіабомбами, артилерією та безпілотниками, цілеспрямовано знищуючи житлові будинки, храми та цивільну інфраструктуру.

Після цієї поїздки Олег Корнієнко повертався до Костянтинівки ще кілька разів і став останнім журналістом, який працював у місті. З початку року потрапити туди цивільним стало практично неможливо.

Воєнний кореспондент Фактів ICTV Олег Корнієнко наголосив на важливості того, щоб голос України продовжував лунати на міжнародній арені:

— Насамперед це велика честь — потрапити до шортліста премії Байо. Бо це ще один шанс бути почутими світовою спільнотою, нагадати, що Росія продовжує скоювати воєнні злочини: вбиває цивільних, знищує цілі міста. Можливість ще раз закликати світ до жорсткішої реакції. Я вдячний міжнародному журі за те, що воно чує голос України. Костянтинівка — це і мій особистий біль. У цьому місті моя знімальна група прожила кілька років під час відряджень на фронт. Нині ми можемо побачити тільки знищені вулиці й залишки будинку, в якому залишалися наші речі.

Зазначимо, що переможців премії Prix Bayeux Calvados-Normandie оголосять уже в жовтні цього року.

Фото: Олег Петрасюк

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.