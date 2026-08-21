Російські військові провели рідкісні ракетні стрільби в районі Південних Курил із залученням атомного підводного човна, ракетного крейсера та берегового комплексу Бастіон.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ракетні навчання РФ біля спірних островів з Японією: що відомо

За даними Bloomberg, Тихоокеанський флот РФ повідомив про пуски ракет з атомного підводного човна, ракетного крейсера та берегового ракетного комплексу Бастіон.

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Навчання відбувалися в районі Південних Курильських островів. Точної дати та місця проведення стрільб російська сторона не назвала.

Заявляється, що ракети запускали по цілях, розташованих на відстані понад 300 км, і всі вони нібито були уражені.

За даними агентства, Росія ще у 2016 році розмістила берегові ракетні комплекси Бастіон на острові Ітуруп, який у Японії називають Еторофу. Він входить до групи островів, територіальна належність яких десятиліттями залишається предметом суперечки між Москвою та Токіо.

Глава МЗС Японії Тосіміцу Мотегі заявив, що нарощування Росією військової присутності на чотирьох островах суперечить позиції Токіо та є неприйнятним.

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