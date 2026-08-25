Після політичного рішення Великої Британії передати Україні технології для виробництва крилатих ракет Storm Shadow до роботи перейдуть технічні команди. Вони мають узгодити графік подальших кроків.

Зеленський про виробництво крилатих ракет Storm Shadow

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві заявив, що Україна вже отримала позитивне рішення щодо Storm Shadow, яке він назвав сильним.

Тепер представники технічних команд мають провести зустрічі та представити календар реалізації домовленостей.

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Президент висловив сподівання, що практичне втілення рішення не затягнеться через бюрократичні процедури з боку обох країн.

Також Зеленський повідомив про роботу над антибалістичним проєктом Frejya. За його словами, протягом 7–10 днів має з’явитися графік зустрічей, під час яких сторони визначать, які питання у співпраці з окремими компаніями чи державами залишаються заблокованими та як їх можна вирішити.

– За 7-10 днів у нас буде вже графік по Frejya, коли ми будемо зустрічатись, де у нас блокується, з якою компанією, якою країною у нас щось не виходить. Тому що всі дуже серйозно до цього налаштовані. Будемо все розблоковувати, – додав він.

Нагадаємо, що 24 серпня прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем підтвердив, що схвалив запит України на передачу технології Storm Shadow.

Він нагадав, що Велика Британія ще у 2023 році першою надала Україні далекобійну зброю. Тепер, за словами Бернема, Лондон погодився поділитися технологією, щоб Україна могла самостійно розвивати відповідні спроможності.

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