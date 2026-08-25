У ніч проти 25 серпня Сили оборони України завдали удару по потужностях Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї РФ, а також уразили Астраханський газопереробний завод.

Удар по Афіпському НПЗ

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, після атаки на території підприємства виникла пожежа. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Афіпський НПЗ є одним із великих нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. Його проєктна потужність становить 6,25 млн тонн нафти на рік.

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Підприємство, зокрема, виробляє дизельне паливо та компоненти бензину. Продукція заводу використовується для потреб російської окупаційної армії.

Ураження Астраханського газопереробного заводу

Також підтверджено ураження двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі. Удар по підприємству було завдано в ніч проти 24 серпня.

Астраханський ГПЗ входить до структури Газпрому та є одним із великих підприємств газопереробної галузі РФ. Його проєктна потужність сягає 12 млрд кубометрів газу та близько 7,3 млн тонн газового конденсату на рік.

Завод виробляє природний газ, газовий конденсат, бензин, дизельне паливо, мазут, скраплені вуглеводневі гази та технічну сірку.

За інформацією української сторони, частина продукції підприємства використовується для забезпечення російських військ, а технічна сірка може застосовуватися у виробництві вибухових речовин.

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