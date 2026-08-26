Графики отключения света 27 августа: прогноз Укрэнерго на четверг
В четверг, 27 августа, меры по ограничению поставок электроэнергии в Украине введены не будут.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света 27 августа: что известно
— Завтра, в четверг, применение мер ограничения не планируется. 27 августа отключения света не прогнозируются, — говорится в сообщении.
В Укрэнерго просят перенести использование мощных электроприборов на дневные часы, с 11:00 до 15:00.
В вечерние часы стоит потреблять электроэнергию экономно.
Напомним, по состоянию на утро 26 августа были новые обесточивания в Харьковской, Сумской, Черниговской, Донецкой и Запорожской областях вследствие российских обстрелов. Аварийно-восстановительные работы проходят там, где это безопасно.
Потребление электроэнергии продолжает расти. По состоянию на 09:30 26 августа этот показатель был на 12,9% выше, чем в то же время предыдущего дня.
Рост связан с облачной погодой, которая наблюдается в значительной части регионов Украины.
Бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно, что приводит к увеличению потребления электроэнергии из общей сети.