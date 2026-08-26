В четверг, 27 августа, меры по ограничению поставок электроэнергии в Украине введены не будут.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 27 августа: что известно

— Завтра, в четверг, применение мер ограничения не планируется. 27 августа отключения света не прогнозируются, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго просят перенести использование мощных электроприборов на дневные часы, с 11:00 до 15:00.

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В вечерние часы стоит потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, по состоянию на утро 26 августа были новые обесточивания в Харьковской, Сумской, Черниговской, Донецкой и Запорожской областях вследствие российских обстрелов. Аварийно-восстановительные работы проходят там, где это безопасно.

Потребление электроэнергии продолжает расти. По состоянию на 09:30 26 августа этот показатель был на 12,9% выше, чем в то же время предыдущего дня.

Рост связан с облачной погодой, которая наблюдается в значительной части регионов Украины.

Бытовые солнечные электростанции работают менее эффективно, что приводит к увеличению потребления электроэнергии из общей сети.

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