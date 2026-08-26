Графіки відключення світла 27 серпня: прогноз Укренерго на четвер
У четвер, 27 серпня, заходи з обмеження постачання електроенергії в Україні запроваджені не будуть.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла 27 серпня: що відомо
– Завтра, у четвер, застосування заходів обмеження не планується. 27 серпня відключення світла не прогнозуються, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго просять перенести використання потужних електроприладів на денні години, з 11:00 до 15:00.
У вечірні години ватро споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, станом на ранок 26 серпня були нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Донецькій і Запорізькій областях внаслідок російських обстрілів. аварійно-відновлювальні роботи проходять там, де дозволяє безпекова ситуація.
Споживання електроенергії продовжує зростати. Станом на 09:30 26 серпня цей показник був на 12,9% вищим, ніж у той самий час попереднього дня.
Зростання пов’язане з хмарною погодою, яка спостерігається у значній частині регіонів України.
Побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно, що призводить до збільшення споживання електроенергії із загальної мережі.