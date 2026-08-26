У четвер, 27 серпня, заходи з обмеження постачання електроенергії в Україні запроваджені не будуть.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 27 серпня: що відомо

– Завтра, у четвер, застосування заходів обмеження не планується. 27 серпня відключення світла не прогнозуються, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго просять перенести використання потужних електроприладів на денні години, з 11:00 до 15:00.

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У вечірні години ватро споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, станом на ранок 26 серпня були нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Донецькій і Запорізькій областях внаслідок російських обстрілів. аварійно-відновлювальні роботи проходять там, де дозволяє безпекова ситуація.

Споживання електроенергії продовжує зростати. Станом на 09:30 26 серпня цей показник був на 12,9% вищим, ніж у той самий час попереднього дня.

Зростання пов’язане з хмарною погодою, яка спостерігається у значній частині регіонів України.

Побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно, що призводить до збільшення споживання електроенергії із загальної мережі.

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