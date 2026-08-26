У Тернополі ввечері 25 серпня стався конфлікт між місцевими жителями та військовослужбовцями ТЦК, які проводили заходи оповіщення.

Про це повідомили поліція Тернопільської області та Тернопільський обласний ТЦК та СП.

Напад на військовослужбовців ТЦК у Тернополі: що відомо

Інцидент стався близько 20:00 25 серпня на вулиці Леся Курбаса. За даними поліції, представники ТЦК виявляли осіб, які можуть ухилятися від виконання військового обов’язку.

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Під час розмови з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити інші люди. Вони били по машині та вступили у конфлікт із військовослужбовцями.

За даними ТЦК, унаслідок конфлікту один із військовослужбовців дістав тілесні ушкодження та перебуває у медичному закладі. Також невстановлені особи заволоділи його особистими речами та пошкодили службовий Nissan X-Trail.

Крім того, перевіряється інформація про те, що в окремих учасників конфлікту могли бути предмети, схожі на бити та ножі.

Правоохоронці, які прибули на виклик, припинили конфлікт. Наразі поліцейські встановлюють усіх його учасників, обставини події, характер тілесних ушкоджень та розмір завданих збитків.

За результатами перевірки поліція вирішуватиме питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.

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