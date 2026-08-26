Аэродромы, НПЗ, ракетное подразделение: Зеленский сообщил о 16 пораженных целях РФ
- За сутки Силы обороны Украины поразили 16 объектов на территории РФ.
- Владимир Зеленский сообщил, что среди целей были нефтяные объекты, аэродромы, ракетное подразделение, военное предприятие и логистическая инфраструктура.
Силы обороны за минувшие сутки поразили 16 объектов на территории России. Среди целей были нефтяные предприятия, аэродромы, военная и логистическая инфраструктура.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в среду, 26 августа.
ВСУ поразили 16 объектов на территории РФ
— В частности, были дальнобойные ответы по нефтяным объектам – российскому нефтяному кошельку, который финансирует войну. Также по аэродромам, ракетному подразделению и инфраструктуре, которые постоянно используются для нанесения ударов по Украине. Сработали наши санкции и по военному предприятию, российской логистике, – отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что война должна возвращаться туда, откуда она пришла. По его словам, Украина отвечает на российские атаки и делает это так, чтобы стоимость войны для агрессора неотвратимо росла.
Over the past day, our warriors imposed sanctions on 16 targets in Russia. In particular, there were long-range responses against oil facilities – Russia’s oil wallet that finances the war. They also struck airfields, a missile unit, and infrastructure that is constantly used to… pic.twitter.com/AUix8TMQJi
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2026
— Справедливо снижаем российский потенциал агрессии, – резюмировал президент.
Напомним, в ночь против 26 августа дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово Нижегородской области России.
В Котовске Тамбовской области РФ после ночной атаки беспилотников возник масштабный пожар в логистическом центре Wildberries.
По информации Генштаба ВСУ, 25 августа и в ночь против 26 августа подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду объектов противника. В частности:
- в Каче (ВОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция Каста;
- в Луганске поражен учебный центр БпЛА противника;
- в Первомайском на ВОТ украинского Крыма поражена ремонтно-восстановительная база оккупантов;
- в Черноморском (ВОТ АР Крым) поражен ретранслятор БпЛА Герань/Гербера.
Поражены склады противника:
- склад горюче-смазочных материалов в Причепиловке Луганской области;
- склады материально-технических средств в Свободном Донецкой области и Новоивановке (ВОТ АР Крым);
- склады боеприпасов в Старом Крыму и Великой Новоселке на Донетчине.