Силы обороны за минувшие сутки поразили 16 объектов на территории России. Среди целей были нефтяные предприятия, аэродромы, военная и логистическая инфраструктура.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в среду, 26 августа.

ВСУ поразили 16 объектов на территории РФ

 — В частности, были дальнобойные ответы по нефтяным объектам – российскому нефтяному кошельку, который финансирует войну. Также по аэродромам, ракетному подразделению и инфраструктуре, которые постоянно используются для нанесения ударов по Украине. Сработали наши санкции и по военному предприятию, российской логистике, – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что война должна возвращаться туда, откуда она пришла. По его словам, Украина отвечает на российские атаки и делает это так, чтобы стоимость войны для агрессора неотвратимо росла.

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— Справедливо снижаем российский потенциал агрессии, – резюмировал президент.

Напомним, в ночь против 26 августа дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово Нижегородской области России.

В Котовске Тамбовской области РФ после ночной атаки беспилотников возник масштабный пожар в логистическом центре Wildberries.

По информации Генштаба ВСУ, 25 августа и в ночь против 26 августа подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду объектов противника. В частности:

  • в Каче (ВОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция Каста;
  • в Луганске поражен учебный центр БпЛА противника;
  • в Первомайском на ВОТ украинского Крыма поражена ремонтно-восстановительная база оккупантов;
  • в Черноморском (ВОТ АР Крым) поражен ретранслятор БпЛА Герань/Гербера.

Поражены склады противника:

  • склад горюче-смазочных материалов в Причепиловке Луганской области;
  • склады материально-технических средств в Свободном Донецкой области и Новоивановке (ВОТ АР Крым);
  • склады боеприпасов в Старом Крыму и Великой Новоселке на Донетчине.
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