Силы обороны за минувшие сутки поразили 16 объектов на территории России. Среди целей были нефтяные предприятия, аэродромы, военная и логистическая инфраструктура.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в среду, 26 августа.

ВСУ поразили 16 объектов на территории РФ

— В частности, были дальнобойные ответы по нефтяным объектам – российскому нефтяному кошельку, который финансирует войну. Также по аэродромам, ракетному подразделению и инфраструктуре, которые постоянно используются для нанесения ударов по Украине. Сработали наши санкции и по военному предприятию, российской логистике, – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что война должна возвращаться туда, откуда она пришла. По его словам, Украина отвечает на российские атаки и делает это так, чтобы стоимость войны для агрессора неотвратимо росла.

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Over the past day, our warriors imposed sanctions on 16 targets in Russia. In particular, there were long-range responses against oil facilities – Russia’s oil wallet that finances the war. They also struck airfields, a missile unit, and infrastructure that is constantly used to… pic.twitter.com/AUix8TMQJi — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2026

— Справедливо снижаем российский потенциал агрессии, – резюмировал президент.

Напомним, в ночь против 26 августа дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово Нижегородской области России.

В Котовске Тамбовской области РФ после ночной атаки беспилотников возник масштабный пожар в логистическом центре Wildberries.

По информации Генштаба ВСУ, 25 августа и в ночь против 26 августа подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду объектов противника. В частности:

в Каче (ВОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция Каста;

в Луганске поражен учебный центр БпЛА противника;

в Первомайском на ВОТ украинского Крыма поражена ремонтно-восстановительная база оккупантов;

в Черноморском (ВОТ АР Крым) поражен ретранслятор БпЛА Герань/Гербера.

Поражены склады противника:

склад горюче-смазочных материалов в Причепиловке Луганской области;

склады материально-технических средств в Свободном Донецкой области и Новоивановке (ВОТ АР Крым);

склады боеприпасов в Старом Крыму и Великой Новоселке на Донетчине.

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