Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, покликаний посилити правовий захист іноземців та осіб без громадянства, які захищають Україну в складі Збройних Сил.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Законопроєкт щодо іноземців та осіб без громадянства

Після завершення військового контракту військовослужбовці серед іноземних громадян матимуть шість місяців замість трьох для врегулювання свого правового статусу в Україні.

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Період проходження військової служби буде зараховуватися до п’ятирічного терміну постійного проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію.

Запроваджується посвідчення іноземця для виїзду за кордон. Його надаватимуть особам, які не можуть отримати чи обміняти паспорт у країні походження через політичні переслідування або загрозу життю.

Наразі урядовий законопроєкт передано на розгляд та остаточне схвалення до Верховної Ради України.

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