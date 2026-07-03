Правительство утвердило единые правила сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, добровольно желающих приобщиться к защите Украины. Это поможет системно усиливать боевые подразделения и сохранять жизнь украинских военных.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Федоров о рекрутинге иностранцев в армию

– Наша цель – масштабировать привлечение иностранных добровольцев, создать прозрачный и понятный механизм сопровождения, – заявил Федоров.

По словам министра обороны, правительство утвердило процедуру, определяющую порядок логистики иностранных добровольцев – от поездки в Украину до заключения контракта на военную службу.

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Федоров утверждает, что теперь весь процесс будет проходить по единым прозрачным правилам.

Во-первых, работать с иностранными добровольцами могут только компании, включенные в перечень Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства.

Как отметил Федоров, к участию будут допускаться только зарегистрированные в Украине компании, отвечающие установленным требованиям, не находящиеся под санкциями, не имеющие связей с государством-агрессором и внесшие обеспечительный платеж в размере 5 млн грн.

Во-вторых, после проверки компании будут сопровождать добровольца на всех этапах – от оформления документов до заключения контракта.

В-третьих, компании должны обеспечивать оформление документов, страхование, прибытие в Украину, проживание и питание.

Как объяснил Федоров, стоимость пакета услуг составит около 300 тыс. грн за одного кандидата, а выплаты будут совершаться поэтапно.

В-четвертых, компании будут нести ответственность за законность всех процедур и подлинность документов.

По словам министра обороны, если кандидат не пройдет военно-врачебную комиссию или откажется подписывать контракт, тогда компания за свои деньги должна обеспечить его возвращение в страну выбытия.

Федоров утверждает, что после этого кандидат будет проходить проверки, ВВК, базовую общевойсковую подготовку и присоединится к Силам обороны на тех же условиях, что и украинские военнослужащие.

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