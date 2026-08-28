Наразі РФ не хоче зупиняти війну, і найближчої зими не варто очікувати її припинення, вважає керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Буданов оцінив можливості закінчення війни до зими

Під час інтерв’ю в телемарафоні Єдині новини Кирило Буданов заявив, що очікує на відновлення переговорного процесу для закінчення війни в Україні.

– Я думаю, що дуже скоро всі побачать перемовини, але це більше технічних сторін буде стосуватися і підготовки до чогось великого, до чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо. Ми не зупинимо зараз війну. Не тому, що ми не хочемо, просто це нереалістично, – сказав Буданов.

Водночас, на його думку, бойові дії, на жаль, скоріш за все продовжуватимуться і взимку.

Зараз дивляться

Буданов зауважив, що РФ саме на зараз не хоче закінчувати війну по лінії вогню, однак і не виключив, що пошуки вирішення питання щодо розблокування чорноморських шляхів та гуманітарних проблем, зокрема обмінів, будуть продовжені.

Нагадаємо, що на початку серпня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США найближчими тижнями оцінюватимуть можливість повернення сторін до переговорного процесу.

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