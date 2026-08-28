Силы обороны поразили РЛС, пункты управления БпЛА и учебный центр РФ
- В Крыму были поражены РЛС Небо-СВ и П-18, средства связи и учебный центр.
- Поражена радиорелейная станция Николаевка.
27 августа и в ночь на 28 августа Силы обороны Украины поразили российские радиолокационные и радиорелейные станции, мобильный комплекс связи, учебный центр, пункты управления БпЛА, а также скопления вооружения и военной техники противника.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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В районе Оленевки во временно оккупированном Крыму украинские военные поразили российскую радиолокационную станцию Небо-СВ, аппаратную РЛС П-18 и мобильный комплекс средств связи.
Еще один удар нанесли в районе Фрунзе, где была поражена радиорелейная станция Николаевка.
В Севастополе подтвердили поражение учебного центра подготовки противника.
Кроме того, Силы обороны поразили пункты управления российскими БпЛА в районах Успеновки Запорожской области и Курахово в Донецкой области.
В районе Красной Горы в Донецкой области под удар попало скопление вооружения и военной техники российских войск.
В Генштабе отметили, что масштаб нанесенного противнику ущерба сейчас уточняется.
Также по результатам предыдущих ударов подтверждено уничтожение российской радиолокационной станции Каста в Караичеве Ростовской области РФ 24 августа.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что бойцы Центра специальных операций Альфа СБУ поразили стратегический ракетоносец Ту-95МС в российском Энгельсе.
В эти же сутки Силы обороны поразили Ярославский НПЗ Славнефть-ЯНОС, расположенный примерно в 1 тыс. км от линии фронта. После удара на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.
Зеленский назвал эти операции ответом на российские удары по Украине.