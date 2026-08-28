Російські дані свідчать про значне скорочення експорту РФ у серпні – окремі його складові знизилися на 80%. Кораблі Чорноморського флоту РФ заблоковані у Новоросійську через удари українських дронів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив за результатами доповіді керівника ГУР МО Олега Іващенка.

Значне скорочення російського експорту

 – Наша воєнна розвідка фіксує, що за внутрішніми російськими документами тільки за цей місяць окремі складові експорту з країни-агресорки вже скоротились на 80%. Це відчутні втрати російського федерального бюджету, а також регіональних бюджетів, які і так перебували на межі банкрутства, – повідомив глава держави у п’ятницю, 28 серпня.

За словами Зеленського, російська сторона визнає, що кораблі Чорноморського флоту РФ заблоковані у Новоросійську. Внаслідок ударів українськими дронами вони не можуть оперувати на морі.

Зараз дивляться

– Виходу з такої ситуації російське керівництво не знаходить, – зазначив президент.

Він зауважив, що Росія розглядає рішення щодо оснащення цивільних суден стрілецькою зброєю, засобами РЕБ та військовим персоналом.

Російський флот не здатний забезпечити конвоювання торговельного і тіньового флоту, який заходить у відповідні порти.

– Підготуємо відповідні наші засоби реагування на таку мілітаризацію Росією судноплавства, – додав Зеленський.

Президент повідомив, що Україна протидіятиме планам Росії щодо масштабування виробництва балістичних ракет.

За словами Зеленського, важливо забезпечити відповідну санкційну підтримку в основних світових юрисдикціях.

– Усе постачання компонентів, обладнання та верстатів, які Росія використовує для виробництва ракет, повинно бути повністю заблоковане. І це відповідальність, зокрема, й партнерів: без іноземних компонентів росіяни не здатні реалізувати жоден з пунктів своєї ракетної програми, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, за добу 26 серпня Сили оборони завдали ударів по 16 об’єктах у Росії. Були уражені нафтові підприємства, аеродроми, об’єкти військової та логістичної інфраструктури.

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