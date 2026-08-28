Российские войска уже вторые сутки подряд атакуют Киевскую область.

О последствиях атак сообщили глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и ГСЧС Украины.

Атака на Киевскую область 28 августа: что известно

По данным ГСЧС, с момента первого попадания ночью 27 августа Киевская область подверглась уже 38 российским атакам.

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Повреждения зафиксированы в Фастовском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Бучанском районах.

На данный момент повреждены 14 складских помещений, 16 частных домовладений, три многоквартирных дома и 16 транспортных средств. Также под ударом оказались предприятия и другие гражданские объекты.

По данным спасателей, с начала ликвидации последствий воздушная тревога звучала 20 раз, из-за чего пожарным приходится прерывать работу и уходить в укрытие.

На данный момент известно, что в результате утренней атаки на Киевскую область в Бучанском районе погиб человек.

Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в местную больницу.

В Фастовском районе пострадала женщина — у нее порезы на руке. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ГСЧС призывают людей не приближаться к местам ликвидации последствий атак из-за опасности повторных ударов.

Напомним, что в ночь на 27 августа российские войска атаковали Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами. В Бориспольском районе загорелись складские помещения, также были повреждены склады в Фастовском районе, а частные дома — в Броварском и Вышгородском районах.

Значительным разрушениям подверглись логистические объекты украинских компаний. В Чубинском Бориспольского района был полностью разрушен склад готовой продукции Roshen.

Также российская атака уничтожила главный распределительный центр сети Будинок іграшок. Повреждения получил новый логистический центр Фора, который компания начала использовать только 23 августа.

Под ударом оказался и распределительный центр Comfy в Киевской области. Сотрудники компании не пострадали.

Кроме того, в результате атаки был поврежден склад сети Коло, которая входит в состав компании Varus. Там тоже обошлось без пострадавших, однако компания предупреждала о возможных временных задержках с поставкой отдельных товаров.

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