У 2026 році українські студенти мають можливість отримати різні види стипендій для навчання в Чехії. Серед них – урядові програми, стипендії від університетів та інші форми фінансової підтримки.

Дізнаймося, якою може бути стипендія в Чехії для українців, розмір та умови отримання — читайте детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Стипендія в Чехії 2026 — основні види

Стипендії в університетах Чехії можуть покривати різні витрати, зокрема: витрати на навчання, проживання, а також надаватися для участі у наукових дослідженнях, культурних заходах тощо. Право на її отримання мають студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за різними спеціальностями.

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Стипендії Уряду Чеської Республіки (урядові)

Уряд Чеської Республіки пропонує 20 стипендій — 13 для навчання чеською мовою та 7 англійською. Вони називаються урядовими. Стипендія покриває витрати на навчання та базові витрати, пов’язані з перебуванням у Чехії.

Станом на 2026 рік, розмір стипендії для студентів магістерських програм становить 16 000 чеських крон на місяць (27 200 грн), а для докторантів — 17 000 чеських крон на місяць (28 900 грн).

Урядова стипендія в Чехії для українців надається для навчання на магістратурі або докторантурі у закладах вищої освіти країни.

Абітурієнти з України можуть подати документи на наступні пріоритетні напрямки:

математика, інформатика, кібербезпека;

статистика, екологія, хімія;

економіка та фінанси;

сільське господарство;

технічні спеціальності (виробництво, енергетика, транспорт, машинобудування, обробка).

Стипендії на проживання (ubytovací stipendium)

Студенти державних вишів Чехії, які навчаються на денній формі, можуть отримувати стипендію на проживання. Її розмір становить 600–700 чеських крон на місяць, це близько 1020-1190 грн. Виплати призначені для покриття частини витрат на проживання.

Зверніть увагу! Така стипендія не виплачується влітку. В цей період активне навчання не проводиться, тому університети не надають дану форму підтримки.

Також кожен університет може встановлювати додаткові умови отримання стипендії на проживання. Це можуть бути вимоги до успішності, участь у громадських заходах тощо. Рекомендується уточнювати актуальну інформацію безпосередньо у своєму університеті.

Стипендії від університетів для іноземних студентів

Деякі чеські університети надають власні стипендії для іноземних студентів. Наприклад, Університет Масарика в Брно пропонує стипендії для вивчення чеської мови, літератури та культури.

Розмір таких стипендій може становити близько 8 000 чеських крон на місяць (13 600 грн).

Стипендія від Міністерства освіти Чехії для іноземних студентів

Призначається випускникам загальноосвітніх шкіл, бакалаврам і магістрам, що вступили в чеський ВНЗ на одну з популярних спеціальностей за умови навчання чеською мовою.

Програми навчання включають такі спеціалізації, як:

економіка; інформатика; енергетика; екологія; сільське господарство.

Допомога охоплює покриття витрат на навчання та щомісячні виплати на життя, розмір становить €500 (бакалаврат).

Літні школи чеської мови та культури

Щороку чеські університети організовують літні школи для вивчення чеської мови та культури.

Літні школи слов’янознавства — це три-чотиритижневі курси чеської мови, організовані декількома державними університетами Чеської Республіки, які проводяться щорічно в липні та серпні.

Відповідно до угоди між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти, молоді та спорту Чеської Республіки, українські студенти можуть отримати державні стипендії у Чехії у 2026 році.

Курси призначені для іноземних студентів, експертів (викладачів, перекладачів) та науковців у галузі чеських та славістичних студій віком від 18 років. Однак завдяки широкому охопленню вони також відкриті для всіх, хто цікавиться чеською мовою, літературою, історією та культурою.

Літні школи 2026 року вже завершилися, а прийом заявок на участь у них закритий. Наступний набір планують оголосити у грудні 2026 року або в січні 2027 року.

Точні умови участі, перелік університетів, дати проведення та інформацію про стипендії на 2027 рік опублікують уже під час нового набору. Наразі охочі можуть ознайомитися з умовами програми 2026 року, щоб заздалегідь підготуватися до наступного конкурсу.

Отже, стипендія в Чехії надає можливість українським студентам зосередитися на навчанні.

Стипендіальні програми можуть значно полегшити фінансове навантаження під час навчання. Також вони надають можливість студентам розвивати таланти та інтереси, брати участь у різних проєктах.

Яка саме буде стипендія в Чехії та умови її отримання для українців можуть відрізнятися залежно від університету та виду стипендії. Зазвичай, для того, щоб претендувати на стипендію, необхідно мати високі академічні показники, довести власну потребу у фінансовій підтримці та брати активну участь у житті університету.

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