В субботу, 29 августа, в 09:00 в Киеве временно остановят движение общественного транспорта, чтобы почтить память погибших защитников Украины в рамках общенациональной минуты молчания.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В Киеве остановят движение общественного транспорта 29 августа

В КГГА рассказали, какими будут особенности работы транспорта во время минуты молчания:

Сейчас смотрят

метрополитен – движение поездов будет приостановлено на одну минуту, а из-за особенностей технологических процессов на отдельных станциях остановка может длиться от четырех до пяти минут;

наземный транспорт – троллейбусы, автобусы и трамваи при технической возможности будут останавливаться на пассажирских остановках на одну минуту.

После минуты молчания движение метро будет восстанавливаться постепенно. Для полного возвращения к обычному расписанию понадобится до двух часов.

Пассажиров призывают учесть эти изменения при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным остановкам.

День памяти погибших защитников Украины

29 августа отмечается День памяти погибших защитников и защитниц Украины. Эту памятную дату учредило государство в 2019 году, о чем напоминает Украинский институт национальной памяти.

Эта дата связана с событиями 2014 года под Иловайском – одним из самых трагических эпизодов российско-украинской войны до полномасштабного вторжения. Во время выхода украинских воинов из окружения российское руководство нарушило договоренности и открыло огонь по военным колоннам.

Поскольку путь украинских бойцов пролегал через подсолнечные поля, то подсолнечник стал официальным и традиционным символом этого дня.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.