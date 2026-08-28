В Киеве остановят метро и наземный транспорт на минуту молчания 29 августа: детали
В субботу, 29 августа, в 09:00 в Киеве временно остановят движение общественного транспорта, чтобы почтить память погибших защитников Украины в рамках общенациональной минуты молчания.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
В Киеве остановят движение общественного транспорта 29 августа
В КГГА рассказали, какими будут особенности работы транспорта во время минуты молчания:
- метрополитен – движение поездов будет приостановлено на одну минуту, а из-за особенностей технологических процессов на отдельных станциях остановка может длиться от четырех до пяти минут;
- наземный транспорт – троллейбусы, автобусы и трамваи при технической возможности будут останавливаться на пассажирских остановках на одну минуту.
После минуты молчания движение метро будет восстанавливаться постепенно. Для полного возвращения к обычному расписанию понадобится до двух часов.
Пассажиров призывают учесть эти изменения при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным остановкам.
День памяти погибших защитников Украины
29 августа отмечается День памяти погибших защитников и защитниц Украины. Эту памятную дату учредило государство в 2019 году, о чем напоминает Украинский институт национальной памяти.
Эта дата связана с событиями 2014 года под Иловайском – одним из самых трагических эпизодов российско-украинской войны до полномасштабного вторжения. Во время выхода украинских воинов из окружения российское руководство нарушило договоренности и открыло огонь по военным колоннам.
Поскольку путь украинских бойцов пролегал через подсолнечные поля, то подсолнечник стал официальным и традиционным символом этого дня.