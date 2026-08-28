В российском Энгельсе бойцы Центра специальных операций Альфа СБУ поразили стратегический ракетоносец Ту-95МС, с которого российские войска наносят удары по Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Альфа СБУ поразила Ту-95МС в Энгельсе: что известно

По словам Зеленского, за сутки Силы обороны Украины провели ряд операций на территории России, в том числе — поражение стратегического ракетоносца Ту-95МС на Энгельсе.

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Операцию провели бойцы Альфы Службы безопасности Украины.

— В российском Энгельсе бойцы Альфы СБУ поразили ракетоносец Ту-95МС. Именно такие самолеты наносят удары по Украине, — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что удары по российским военным и стратегическим объектам — это ответ на атаки РФ по Украине.

— Спасибо за меткость всем нашим бойцам! Это все ответ на их удары. Россияне должны почувствовать, что такое их война, — сказал он.

Ту-95МС — российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Россия регулярно задействует самолеты этого типа в массированных ракетных атаках против Украины.

В эти же сутки Силы обороны Украины поразили Ярославский нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС, расположенный примерно в 1 тыс. км от линии фронта.

Для удара использовали беспилотник FP-1. После атаки на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, а в районе Ярославля ограничили движение в сторону Москвы.

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