В российском Энгельсе бойцы Центра специальных операций Альфа СБУ поразили стратегический ракетоносец Ту-95МС, с которого российские войска наносят удары по Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Альфа СБУ поразила Ту-95МС в Энгельсе: что известно

По словам Зеленского, за сутки Силы обороны Украины провели ряд операций на территории России, в том числе — поражение стратегического ракетоносца Ту-95МС на Энгельсе.

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Over the past day, warriors of our Defense Forces of Ukraine struck an oil refinery in the Yaroslavl region. The distance is 1,000 kilometers from the front line. There were also our just responses to Russia’s war in the Black Sea. In Russia’s Engels, warriors of the Security… pic.twitter.com/SldN4i8JF4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2026

Операцию провели бойцы Альфы Службы безопасности Украины.

— В российском Энгельсе бойцы Альфы СБУ поразили ракетоносец Ту-95МС. Именно такие самолеты наносят удары по Украине, — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что удары по российским военным и стратегическим объектам — это ответ на атаки РФ по Украине.

— Спасибо за меткость всем нашим бойцам! Это все ответ на их удары. Россияне должны почувствовать, что такое их война, — сказал он.

Ту-95МС — российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Россия регулярно задействует самолеты этого типа в массированных ракетных атаках против Украины.

В эти же сутки Силы обороны Украины поразили Ярославский нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС, расположенный примерно в 1 тыс. км от линии фронта.

Для удара использовали беспилотник FP-1. После атаки на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, а в районе Ярославля ограничили движение в сторону Москвы.

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